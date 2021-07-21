新聞評論／從疫苗到東奧…多一年備戰 蔡政府仍「落後部署」

東京奧運7月23日開幕，中華代表隊最大一批選手、教練、和團本部人員共134人，日前出發前往日本。圖為奧運中華羽球隊。（中華羽協提供）

東京奧運 因新肺炎冠疫情 延至今年7月舉辦，當去年多數國家皆忙於防堵疫情時，台灣宛如平行世界，民生如常，可說全民努力防疫 爭取到一年的「黃金時間」，沒想到，如今在迎戰奧運的關鍵時刻，政府卻連讓選手坐舒適機位出國比賽都做不到，甚至推託是為了「防疫需求」。不禁讓人想問，多了一年的準備時間，政府到底在做什麼？

時光倒流至2016年，蔡英文總統對當時準備至里約參加奧運的選手喊話：每年體育經費都會逐步調升，八年後要讓體育經費倍增。其中最關鍵的一句就是「未來選手、教練出國比賽都以商務艙為原則」。教育部長潘文忠也在國會信誓旦旦地保證，選手都能坐商務艙。

才過五年，羽球世界球后戴資穎一張坐在經濟艙的自拍照，瞬間戳破蔡英文吹的牛皮，也打臉教長的保證。戴資穎的父親更無奈地說「有被騙的感覺」。肩負國家榮耀的選手想舒適地出國比賽，竟成了最卑微的盼望。

輿論炸鍋後，體育署立刻澄清，為了防疫需求才安排選手坐經濟艙，但隨即就被立委翻出種種證據打臉，明明招標公告及計畫書中就已安排選手坐經濟艙，防疫官也表示只建議選手座位距離，沒建議艙等，主管機關卻還以防疫之名搪塞。這也讓人看見政府一貫虛應其事的態度，以及擁有權力的傲慢。

回顧過去一年，蔡政府不斷宣傳防疫政績，大談「超前部署」，直到今年疫情爆發，台灣陷入疫苗荒，民眾才發現連最基本的疫苗採購都沒做好。此次經濟艙事件，除再次印證政府的「落後部署」，不僅是疫情而已，連在時程上的東奧準備亦復如是。更令人憂心的是，政府以「大內宣」手法安撫人民，出了事只知一再道歉，卻從不認真檢討改過，卻未落實政策的兩面態度，下次又會在那件政務上出紕漏？