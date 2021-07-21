防疫協調官提議選手經濟艙？「只談過如何避免被隔離」

圖為東京奧運拳擊中華代表隊。（圖：劉宗泰提供）

時代力量立委邱顯智在臉書發文表示，東京奧運 代表團搭華航包機，「長官商務艙、選手經濟艙」荒誕安排，是7月6日由中華奧會防疫 協調官張煥禎召集線上會議時敲定。不過，張煥禎昨晚接受本報系聯合報採訪時表示，擔任防疫協調官以來，「從頭到尾都沒有」提過搭經濟艙或商務艙問題，只談過如何避免選手被隔離。

邱顯智指出，中華奧會副主席、東奧代表團防疫協調官張煥禎7月6日曾召集線上會議，討論奧運防疫事宜，當時張建議選手安排在空間較大的經濟艙區域，隔天中華奧會決議依張煥禎建議。

邱顯智表示，東奧台灣代表團選手被安排坐經濟艙，政府宣稱是防疫考量，他要求提供防議協調會會議紀錄等資料，得到的答案是無會議紀錄，「熟悉的感覺最對味」。

此外，邱顯智也在臉書秀出中華奧會於2019年招標公告，東奧代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙，「就算沒有疫情 ，選手還是統統經濟艙」。他說，這是「行之有年的慣例與陋習，不管有沒有疫情都是一樣的，這才是出來道歉的每個人，應該深自檢討的地方」。

張煥禎說，他的確是此次東奧代表團的防疫協調官，但僅參加過一場防疫會議，時間是否為7月6日要再確認。但他說，擔任防疫協調官以來，「從頭到尾都沒有」提過經濟艙或商務艙的問題，只談過如何避免選手被隔離，後來體育署怎麼決定他也無法得知。

張煥禎說，按規定，若機上有確診者，前後兩排乘客都必須隔離，因此這次讓選手安排坐經濟艙前艙，且旁邊無人、前後排無人是國際慣例，跟是不是經濟艙或商務艙沒關係。