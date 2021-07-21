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早知國手搭經濟艙？蔡英文IG露餡 火速刪文重發

台灣新聞組／台北21日電
蔡英文IG照片透露經濟艙，現已刪文。（圖／翻攝自蔡英文IG）
蔡英文IG照片透露經濟艙，現已刪文。（圖／翻攝自蔡英文IG）

東京奧運中華隊代表團19日搭乘專機前往日本，卻爆出選手搭經濟艙、官員搭商務艙爭議；而蔡英文總統當天也在IG發文，為代表團加油打氣，但照片中卻顯示大大的「經濟艙」三個字，疑因太過敏感，火速刪文重發。

東奧中華隊日前出發，行政院長蘇貞昌前往松山機場送行，蔡總統則在IG上貼出近10張選手機場照片，貼文寫著「我們一起為台灣的選手們加油、打氣，讓他們帶著滿滿的祝福跟力量，奪得好成績」。但諷刺的是，其中一張照片是機場華航報到櫃台旁的顯示螢幕，上面小字寫著「華航2020東京奧運專機」，中間則是斗大的「經濟艙」三個字。

到了當晚，世界球后戴資穎在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」，戴資穎爸爸也發文透露選手是搭經濟艙後，引爆民怒。蔡英文IG隨後刪除該篇貼文，重新改以另一張中華隊代表團搭機照發文，並坦言自己曾承諾過，要讓選手和教練以搭乘商務艙為原則。對於因防疫需求改變做法，卻未事先說明情況表達歉意。

刪文事件傳至網路後，網友紛紛表示，「所以是早就知道了？然後演道歉？」、「演得那麼像，會讓人更生氣」、「愛說謊」。對於整起事件，也有網友力挺總統團隊，但希望能咎責相關官員表示，「為了防疫可以理解，但官員搭商務艙選手搭經濟艙就不能理解。希望行政院、教育部和體育署要上緊發條，不能便宜行事。希望台灣可以給運動員更好的環境。請繼續加油。」

東京奧運中華代表團19日搭乘包機前往日本，代表團上午至台北松山機場搭機，拳擊女將...
東京奧運中華代表團19日搭乘包機前往日本，代表團上午至台北松山機場搭機，拳擊女將林郁婷（前左）拿起手機拍下送機親友畫面。（中央社）

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