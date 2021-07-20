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住宿也分等 「世界球后」戴資穎擠3星旅館 官員爽住4星

台灣新聞組╱台北20日電
羽球世界球后戴資穎下榻的飯店環境（左），隨行官員住較好飯店（右）。（自戴資穎IG、Mimaru飯店網站）
羽球世界球后戴資穎下榻的飯店環境（左），隨行官員住較好飯店（右）。（自戴資穎IG、Mimaru飯店網站）

東運代表團才剛出發，就不斷傳出官員享福、球員吃苦的爭議；繼全數教練與選手被安排搭乘經濟艙，相關行政人員卻搭乘商務艙之後，現又被指球員入住的商務旅館、官員入住飯店，價碼差一倍。

羽球「世界球后」戴資穎昨晚分享入住旅館的照片以及晚餐，其中房間的照片引起大批網友們注意，只見擺設相當簡單，裝潢看起來頗有年代，房內燈光也有點昏暗。有網友立刻搜出該家飯店，很可能是距離武藏野之森綜合體育廣場僅七分鐘車程的「Marroad Inn」。不少人看了紛紛批評，這飯店「爛到我自助旅行都不會想住」「讓世界球后住這個，是在糟蹋人嗎？」

至於為何沒有住在選手村？戴資穎也有在現時動態表示，「因為可以離球場比較近，也可以避免與太多人接觸」，所以也有網友認為這可能是比較方便的選擇。

另外，時力立院主任賴嘉倫隨後在臉書貼文指出，根據國訓中心2019考察報告，賽中工作團將下榻鄰近選手村的Miraru東京新宿West飯店，共15個房間、羽球代表隊下榻Marroad飯店，共13個房間、射擊代表隊將下榻大宮瑪洛德酒店，共10個房間，另外包下東京媽祖廟民宿。

上網查詢，工作團官員們住的Miraru東京新宿West飯店，Google評價4.6顆星，一晚價格約2萬8000日圓；反觀羽球代表隊下榻的Morroad飯店，Google評論3.3顆星，每晚費用約8000日圓。賴嘉倫表示，「為何不安排住一樣星等的住宿呢？希望體育署跟體協好好說明清楚。」

還有網友分享其他國家奧運選手下榻的飯店，像是中國大陸選手團入住大磯王子大飯店，不僅坐擁海灣美景，而且是四星級的飯店。貼文一出立刻罵聲四起，「台灣是不是真的要破產了？」「還沒出賽就被自己人羞辱」，更有不少人說，「中國住真好，台灣真可憐」「中國一直很敢花錢在選手身上」。

中國東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（翻攝princehotels）
中國東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（翻攝princehotels）
中國東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（翻攝princehotels）
中國東奧代表團下榻大磯王子大飯店。（翻攝princehotels）
戴資穎貼出下榻飯店、晚餐照片。（取材自Instagram）
戴資穎貼出下榻飯店、晚餐照片。（取材自Instagram）

羽球 中國 東京

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