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搭商務艙鬼扯防疫 立委譏：官員委屈了

記者吳亮賢／台北20日電
東奧中華代表團自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的體操隊李智凱（右五）登機前向送機人員振臂致意。(記者侯永全／攝影)
東奧中華代表團自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的體操隊李智凱（右五）登機前向送機人員振臂致意。(記者侯永全／攝影)

東京奧運中華代表團的主團人員昨天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但教育部長潘文忠先前的「選手搭商務艙」承諾卻跳票，包括羽球「世界球后」戴資穎等國手只能搭經濟艙、官員卻搭商務艙。時代力量立委王婉諭昨晚在臉書曝光商務艙人員名單，並怒批體育署說法「根本就是在鬼扯」。

體育署先前曾表示，僅有教練和隊醫搭乘商務艙，但檢視36人的商務艙名單，除了23名教練及6名隊醫外，竟還有7名官員名列其中，分別是中華奧會主席暨東奧代表團長林鴻道、東奧代表團總領隊蔡辰威、中華奥會秘書長李玉芳、副總領隊（體育署副署長）洪志昌、顧問（體育署組長）藍坤田、顧問（國家運動訓練中心執行長）李文彬、支援工作團團員（國家運動訓練中心副執行長）劉慶文。

體育署說明東奧代表隊的包機方式：選手眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據賽程，安排選手及教練搭乘商務艙返國。

王婉諭怒批體育署根本「鬼扯」，若按體育署說法，座位安排是經由防疫會議決定，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全，「所以體育署的意思是說，官員是委屈地搭乘較有危險的商務艙？這樣的說法到底誰能接受！」

東京奧運 教育部 羽球

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