搭商務艙鬼扯防疫 立委譏：官員委屈了

東奧中華代表團自松山機場包機前往日本東京，寄予奪牌希望的體操隊李智凱（右五）登機前向送機人員振臂致意。(記者侯永全／攝影)

東京奧運 中華代表團的主團人員昨天從松山機場搭乘華航班機前往東京，但教育部 長潘文忠先前的「選手搭商務艙」承諾卻跳票，包括羽球 「世界球后」戴資穎等國手只能搭經濟艙、官員卻搭商務艙。時代力量立委王婉諭昨晚在臉書曝光商務艙人員名單，並怒批體育署說法「根本就是在鬼扯」。

體育署先前曾表示，僅有教練和隊醫搭乘商務艙，但檢視36人的商務艙名單，除了23名教練及6名隊醫外，竟還有7名官員名列其中，分別是中華奧會主席暨東奧代表團長林鴻道、東奧代表團總領隊蔡辰威、中華奥會秘書長李玉芳、副總領隊（體育署副署長）洪志昌、顧問（體育署組長）藍坤田、顧問（國家運動訓練中心執行長）李文彬、支援工作團團員（國家運動訓練中心副執行長）劉慶文。

體育署說明東奧代表隊的包機方式：選手眾多，因此安排選手坐在經濟前艙，旁邊無人、前後排亦無安排人，以避免萬一其中有人確診，將致使選手被隔離，影響參賽權益。至於總教練與隊醫等，則安排在座位數較少的商務艙，工作人員安排在經濟艙後艙。回程則因東京奧委會規定，賽後兩天須離開選手村，因此會依據賽程，安排選手及教練搭乘商務艙返國。

王婉諭怒批體育署根本「鬼扯」，若按體育署說法，座位安排是經由防疫會議決定，由於經濟艙座位較充足、位置距離較大，因此比較安全，「所以體育署的意思是說，官員是委屈地搭乘較有危險的商務艙？這樣的說法到底誰能接受！」