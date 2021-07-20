東奧選手搭經濟艙 藍批跳票作秀 綠罵荒謬誇張

選手被爆出坐經濟艙赴日，戴資穎住的旅館也比官員住的普通。(取材自Instagram)

行政院長蘇貞昌、教育部 長潘文忠及政務委員唐鳳昨天特別到松山機場送機，為選手加油打氣。蘇院長更透露，選手凱旋歸國時，會安排「英雄遊行」迎接；但選手被爆出坐經濟艙赴日，引發輿論抨擊，更讓朝野立委大怒。

國民黨立委洪孟楷抨擊，去年3月總質詢時，潘文忠信誓旦旦說，台灣 選手參加東奧一定是高規格防疫，確定全部選手與教練將坐商務艙前往參賽，如今「有政府、會跳票」，說好的搭乘商務艙參賽呢？民進黨 政府不要只記得安排蘇貞昌在媒體前送機，卻忽略當初承諾。

民進黨立委吳思瑤也表示，有什麼理由只能包機一台？就算已經包機，也可考慮請華航調整座位配置，再不行，也該事先告知大家都搭經濟艙，有了心理準備，相信選手也能體諒，「最讓人不解的是，主角們擠經濟艙，商務艙讓給不參加比賽的官員們，這是什麼道理？」

民進黨立委陳亭妃說，真的太過分，看到這件事不生氣都難，「真的不懂我們的教育部、體育署官員們到底在做什麼！」

陳亭妃說，台灣一流頂尖的選手，代表國家去國際最高殿堂爭取榮譽，為台灣人民爭光，「結果我們讓他們坐經濟艙？」台灣又並非第三世界國家，明明有足夠的資源，可以給為國爭光的選手們更好的安排，讓他們可以無後顧之憂，在最好的狀態下上場應戰，「感覺整件事就是荒謬、荒誕、誇張」。