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誰才是奧運主角？趙少康諷蔡政府「官大座位大」

記者劉宛琳／台北20日電
代表團選手擠經濟艙消息傳出，引發輿論撻伐。中廣董事長趙少康表示，蔡英文體育改革喊了5年，卻連最基本的「好好照顧選手」都做不好。(取材自臉書)
代表團選手擠經濟艙消息傳出，引發輿論撻伐。中廣董事長趙少康表示，蔡英文體育改革喊了5年，卻連最基本的「好好照顧選手」都做不好。(取材自臉書)

代表團選手擠經濟艙消息傳出，引發輿論撻伐。中廣董事長趙少康表示，蔡英文體育改革喊了5年、編列大筆預算給相關部會，卻連最基本的「好好照顧選手」都做不好。官大座位大，這些政務官不是忘了，奧運代表團的主角是辛苦練習的團員 ，不是高高在上的官員。

趙少康表示，行政院長蘇貞昌一句「奧運的主角是選手，不是陪同的官員」說得可真好，但是這次東奧代表團包機的座位安排，完全凸顯基層逢迎拍馬的政府文化變本加厲，完全沒把奧運的主角放在第一位，如果不是羽球「世界球后」發聲，恐怕還無法引出「道歉國家隊」再度上場。

趙少康表示，蔡英文、蘇貞昌、教育部長潘文忠以及體育署長張少熙趕緊滅火，一個個出面道歉。不得不說，蔡政府執政以來，做得最好的就是「止血」。前一天剛拔掉陳政聞，為牡丹灣群聚吃鍋事件快速止血，今天又示範一次。

趙少康說，蘇貞昌要教育部在奧運結束後提出檢討報告追究責任。但是蔡英文體育改革喊了5年，卻連最基本的「好好照顧選手」都做不好，滿腦子只想送「天才IT大臣」（指唐鳳）到東奧大搞內宣，花重金打造兩套隊服，最後卻根本去不了，至於選手權益，早被拋在腦後。

趙少康諷刺，官大學問大、官大權力大、官大座位大，他們忘了，奧運代表團的主角是辛苦練習的團員 ，不是高高在上的官員。

奧運 趙少康 教育部

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