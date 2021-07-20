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屏東牡丹灣火鍋趴 陳政聞夫妻群聚 各罰10萬

台灣新聞組／台北20日電
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。(本報資料照片)
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞。(本報資料照片)

屏東縣「牡丹灣」火鍋趴群聚事件，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞前天請辭，屏東縣政府清查15名未在自己房間用餐房客，昨天依違反傳染病防治法各開罰10萬元（台幣，下同），陳政聞夫妻同樣各被罰10萬元。但陳政聞說，他和家人在一樓獨立包廂吃晚餐，沒參加二樓餐會，屏縣府舉發他，會再陳述意見。

行政院長蘇貞昌昨表示，公務員應該謹言慎行，哪怕私領域都要注意社會觀感，尤其在防疫期間，大家很辛苦的時候，陳政聞沒有做好，已經辭職離開，希望全體公務員以此為戒。

國民黨立委洪孟楷說，陳政聞已請辭獲准，但26人的群聚是事實，開鍋喝酒狂歡做樂更是防疫破口，當全國人民都遵守三級警戒時，該開罰就一定要開罰，對比之前各縣市政府都以最嚴厲的手段，現在就看同是民進黨執政的屏東縣政府怎麼認定，可別「有黨證、會沒事」。

屏東縣政府14日接獲檢舉牡丹灣有群聚飲酒吃鍋情形，縣府隔天前往稽查，牡丹灣蔡姓經理坦承管理疏失，讓熟客借用餐廳聚餐，但餐廳沒裝監視器。縣府交旅處16日根據業者陳述，依違反傳染病防治法室內禁止五人以上聚會舉發，移請衛生局裁罰，衛生局17日先開罰業者6萬元。

業者提供給屏縣府資料猶如擠牙膏，15日僅交出訂房名單，經催促，16日才將入住名單26人送到縣府，業者稱餐廳有一、二樓，十多人在一樓用餐，部分客人在二樓，過程中人員有上下樓移動。經縣府再要求，業者前晚才將完整名單提供給縣府。

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