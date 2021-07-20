新聞評論／政商、貧富、雙標：牡丹灣群聚之顯影

行政院長蘇貞昌（中）對屏東牡丹灣高官群聚餐飲震怒，但卻未做任何處置。（記者曾學仁／攝影）

台灣 微解封首日，屏東牡丹灣一個高級渡假村傳出十多名賓客群聚餐飲，其中「行政院南部聯合服務中心」執行長陳政聞之名赫然在列。事隔五天，消息曝光，行政院和屏東縣府才因應外界質疑聲稱要俟上班日著手調查。由於此案隨即在網路上掀起一波批評惡潮，陳政聞自知責任難逃，匆匆在18日晚間主動請辭。

行政院和屏東縣府對此案的處理過程，不僅充滿雙標，也極盡護短之能事。這起群聚餐宴事件發生在13日晚間，次日屏東縣府即接獲檢舉前往稽查，或因其中有中央官員在列而未當即處理，僅讓業者通知相關人等緊急退房。消息往上呈報後，行政院長蘇貞昌大為震怒，甚至傳出因此取消16日赴高雄視察疫苗施打的行程，但他亦未做任何處置。據稱行政院定調，「如果名字見報，立刻下台」，顯然以為還可賭一把。

17日晚間本報接獲民眾爆料，率先披露此一事件，並直接點名陳政聞參與群聚。但行政院和屏東縣府仍繼續顧左右而言他，聲稱政府會著手調查云云，事實上是以拖待變；此時，民眾的情緒已經炸鍋。原因很簡單：儘管「微解封」，指揮中心仍三令五申要求室內不得超過十人群聚，各縣市則仍規定餐廳飲食禁止內用。而且，兩個月來各地警察 為此不斷四處抓人開單，高雄一名勞工蹲在騎樓一隅吃個蛋餅就被開罰，為何牡丹灣渡假村卻能開辦十幾人的火鍋趴？為何屏東縣府一遇到行政院官員，手腳都軟了？

從這裡，人們看到的還不只是政府執法雙標的問題，還有政商交好及貧富差距的問題。要入住牡丹灣渡假村，房價一夜少則萬元台幣，多則兩萬，並非尋常人家投宿得起。而這次入住的「貴賓」，以高雄房地產界或建築業老闆為主，其闊綽自然不在話下。然而，那兩天並非假日，何以行政院南部聯合服務中心官員卻有餘裕攜眷奉陪企業家貴客同遊？難道說，行政院服務中心的「服務」項目，竟包括安排及陪同財團企業的「疫餘休閒」？

試想，兩個月來的防疫三級警戒，讓多少人失去了工作，多少攤商店家結束營業，多少人生活陷入困頓。蔡政府制訂了一堆嚴格的規範，雷厲風行地要求人民遵從，動輒取締開罰；工人脫罩進食被罰，夫妻同車喝水被罰，這個政府如此威嚴萬丈。但在國境之南，卻是政院大官陪著財團企業的貴賓輕鬆渡假，大批人馬聚在那裡吃香喝辣，完全不把指揮中心的指引規範放在眼裡。這樣的場景，能教人民相信「有政府，會公正」嗎？

再看，行政院處理此事，充滿遮掩及僥倖的味道。蘇貞昌第一時間得悉此事，並未積極處理，以為可以蒙混過去。在新聞曝光後，政院發言人羅秉成出面說明，卻只轉述陳政聞的辯詞稱他只是「和家人到當地投宿」，刻意撇清他和群聚的關係，明顯袒護。至於屏東縣府，明明已知情多日，卻以餐廳未設監視器為由，稱要待19日才能展開調查；直到輿論譁然，才說要對業者開罰。蘇貞昌一直自誇「有政府，會做事」，但從中央到地方如此遲緩而護短，像是會做事的政府嗎？

牡丹灣渡假村這場政商群聚，堪稱是台灣在疫情 期間的一次社會大顯影，充分暴露了台灣的階級及貧富差距與政府執法的雙標。人民在受苦，而官員在享樂，執法人員在打混。更可笑的是，5月間已完成的太魯閣號出軌事件報告，交通部突然選在18日晚間發布，這除意在轉移牡丹灣事件焦點，還有什麼可能的解釋？