我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

新聞評論／政商、貧富、雙標：牡丹灣群聚之顯影

聯合報社論
行政院長蘇貞昌（中）對屏東牡丹灣高官群聚餐飲震怒，但卻未做任何處置。（記者曾學仁／攝影）
行政院長蘇貞昌（中）對屏東牡丹灣高官群聚餐飲震怒，但卻未做任何處置。（記者曾學仁／攝影）

台灣微解封首日，屏東牡丹灣一個高級渡假村傳出十多名賓客群聚餐飲，其中「行政院南部聯合服務中心」執行長陳政聞之名赫然在列。事隔五天，消息曝光，行政院和屏東縣府才因應外界質疑聲稱要俟上班日著手調查。由於此案隨即在網路上掀起一波批評惡潮，陳政聞自知責任難逃，匆匆在18日晚間主動請辭。

行政院和屏東縣府對此案的處理過程，不僅充滿雙標，也極盡護短之能事。這起群聚餐宴事件發生在13日晚間，次日屏東縣府即接獲檢舉前往稽查，或因其中有中央官員在列而未當即處理，僅讓業者通知相關人等緊急退房。消息往上呈報後，行政院長蘇貞昌大為震怒，甚至傳出因此取消16日赴高雄視察疫苗施打的行程，但他亦未做任何處置。據稱行政院定調，「如果名字見報，立刻下台」，顯然以為還可賭一把。

17日晚間本報接獲民眾爆料，率先披露此一事件，並直接點名陳政聞參與群聚。但行政院和屏東縣府仍繼續顧左右而言他，聲稱政府會著手調查云云，事實上是以拖待變；此時，民眾的情緒已經炸鍋。原因很簡單：儘管「微解封」，指揮中心仍三令五申要求室內不得超過十人群聚，各縣市則仍規定餐廳飲食禁止內用。而且，兩個月來各地警察為此不斷四處抓人開單，高雄一名勞工蹲在騎樓一隅吃個蛋餅就被開罰，為何牡丹灣渡假村卻能開辦十幾人的火鍋趴？為何屏東縣府一遇到行政院官員，手腳都軟了？

從這裡，人們看到的還不只是政府執法雙標的問題，還有政商交好及貧富差距的問題。要入住牡丹灣渡假村，房價一夜少則萬元台幣，多則兩萬，並非尋常人家投宿得起。而這次入住的「貴賓」，以高雄房地產界或建築業老闆為主，其闊綽自然不在話下。然而，那兩天並非假日，何以行政院南部聯合服務中心官員卻有餘裕攜眷奉陪企業家貴客同遊？難道說，行政院服務中心的「服務」項目，竟包括安排及陪同財團企業的「疫餘休閒」？

試想，兩個月來的防疫三級警戒，讓多少人失去了工作，多少攤商店家結束營業，多少人生活陷入困頓。蔡政府制訂了一堆嚴格的規範，雷厲風行地要求人民遵從，動輒取締開罰；工人脫罩進食被罰，夫妻同車喝水被罰，這個政府如此威嚴萬丈。但在國境之南，卻是政院大官陪著財團企業的貴賓輕鬆渡假，大批人馬聚在那裡吃香喝辣，完全不把指揮中心的指引規範放在眼裡。這樣的場景，能教人民相信「有政府，會公正」嗎？

再看，行政院處理此事，充滿遮掩及僥倖的味道。蘇貞昌第一時間得悉此事，並未積極處理，以為可以蒙混過去。在新聞曝光後，政院發言人羅秉成出面說明，卻只轉述陳政聞的辯詞稱他只是「和家人到當地投宿」，刻意撇清他和群聚的關係，明顯袒護。至於屏東縣府，明明已知情多日，卻以餐廳未設監視器為由，稱要待19日才能展開調查；直到輿論譁然，才說要對業者開罰。蘇貞昌一直自誇「有政府，會做事」，但從中央到地方如此遲緩而護短，像是會做事的政府嗎？

牡丹灣渡假村這場政商群聚，堪稱是台灣在疫情期間的一次社會大顯影，充分暴露了台灣的階級及貧富差距與政府執法的雙標。人民在受苦，而官員在享樂，執法人員在打混。更可笑的是，5月間已完成的太魯閣號出軌事件報告，交通部突然選在18日晚間發布，這除意在轉移牡丹灣事件焦點，還有什麼可能的解釋？

台灣 警察 疫情

上一則

台政戰學院視訊課 驚現「學生活春宮」師生看傻眼

下一則

照著劇本演？藍：高端6月就生產了9萬劑疫苗

延伸閱讀

中華隊出戰東奧搭經濟艙「長官商務艙」朝野立委齊轟

中華隊出戰東奧搭經濟艙「長官商務艙」朝野立委齊轟
參加villa火鍋趴？政院高官陳政聞請辭

參加villa火鍋趴？政院高官陳政聞請辭
陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代
蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
高雄市前市長韓國瑜(左)與國民黨前主席吳敦義。本報系資料照合成

吳敦義：韓國瑜「要黨為他參選開路」郭台銘出馬也因韓

2021-07-18 12:01
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出

前女友5年前早爆惡劣行徑 吳亦凡「床照案」再翻出
周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大

周星馳神預言？早曝吳亦凡不為人知一面：反差很大
Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點
經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題
中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准