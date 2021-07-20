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黑白集／批踢踢批時政 竟成國安問題？

黑白集

國防部智庫「國防安全研究院」發表一篇《激化情緒對立的口水戰─PTT八卦版疫情輿論分析》的報告，簡言之，指控批踢踢的批評是有系統的輿論操控，甚至可能是「中共同路人」。在親綠寫手林瑋豐上次反串被批踢踢抓包後，這莫非是政府智庫「代黨反擊」？

從學術研究或政治分析看，這篇報告問題很多。例如，簡單設定關鍵字，宣稱篩選後找出所謂「積極參與論戰的活動集團」，就說他們操縱輿論，要對台灣政府製造防疫施政壓力，顯有偏頗。爭議更大的還有，直接點名使用者，只因他們「積極參與討論」。與其說這是智庫報告，不如說更像在公布網路「黑名單」。

這報告若出自民進黨或親綠的網路公司，也就罷了。但國防安全研究院是蔡總統上台後才成立的，花的是國家預算，作者是智庫和資策會編制人員；難道批踢踢上的批評文，已成了政府眼中的「國安問題」？

批踢踢的主流態度，就是批評政府；國民黨執政時，被罵得更兇，其成員向以支持民進黨為大宗。國防院的報告說批評者是在做「認知作戰」，實際上，這個報告本身就是認知作戰，目的是抹紅所有批評政府的人，並提醒他們：「老大哥正盯著你。」

國防院墮落至斯，除淪為「綠色政權保衛院」，已達「反智」程度了。

民進黨 台灣 疫情

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