新聞評論／前有特權疫苗後有特權火鍋，有黨證就過關

牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」被檢舉10多名房客在餐廳吃火鍋、喝紅酒，遭爆料有政院高官在列。(圖：民眾提供)

就在全民小心翼翼在三級警戒下生活時，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞攜同妻女入住墾丁高級VILLA，遭爆料群聚大啖火鍋。因為當天參與者都是來自高雄的政商名流，還傳出有人透過屏東市議員向縣府說情，希望縣府公布的名單「調整一下」，極盡維護之能事。不久前，才有一位高雄水電工人在騎樓下吃蛋餅遭到警方開單，境遇簡直天差地別，只能說有關係就沒關係，綠色果然是原諒的顏色。

自從本土疫情大爆發以來，民進黨的特權事件早已不知凡幾。最大的特權，就是在疫苗 的公費接種名單上，把大量與防疫 無關的中央及地方官員，統統被放進第二類，比65歲以上長者、機組人員、長照機構照服人員、重大傷病患者都要優先，成為民主國家絕無僅有的案例。至於名單如何決定、接種有哪些成員，統統不公布。

於是像行政院顧問丁怡銘等大量與防疫無直接相關的政府高官，還有為本土疫苗一路護航的食藥署，不僅全署，連外包人員統統都被納入，以及疫苗生產、運送等相關人員也都插隊列入了第二類公費接種名單中。

而在三級警戒下，不僅餐廳內用一律禁止，就連戶外用餐也被設下嚴格的規範。不久前，一名高雄水電工在已維持一定社交距離下，蹲在早餐店外的騎樓吃蛋餅，被巡邏員警以未戴口罩 為由開出了3000元(台幣，下同)罰單，遠遠超過他的一日所得，直到他向市議員陳情後，高雄市長陳其邁才決議免罰。

就在幾天前，台北有一對夫妻在賣場購物完，回到車上因為天熱拉下口罩喝水，結果被員警開了兩人共6000元罰單，沒想到他拿出手機拍員警存證自保，罰單立刻被改為最高額各1萬5000元。這個案子引發外界譁然，夫妻在家不用戴口罩，同車喝水卻要被罰，執法顯然都已超過合理範圍。

雖然指揮中心隔天宣布放寬若家人同車，喝水可以拿下口罩免罰。但從高雄工人到台北民眾，現行規定下，一般升斗小民在疫情下為了生計、生活，必須要戶外或是車內進行必要的飲食或喝水，卻要戰戰兢兢，執法人員在僵化的規定下毫無通融餘地，必須仰賴自力救濟。更遑論還有許多民眾因為室內超過5人群聚而被開罰。

一般民眾動輒被罰，但政府高官卻可以照樣開趴。照爆料人士的說法，當晚這些聚會的人帶著食材、酒類，要求使用飯店的餐廳及器具，不僅群聚吃火鍋，還喝紅酒，讓旁觀者看不下去，憤而拍照爆料。這起事件爆發後，民眾黨也貼出成語解析「政聚確鑿」，可說酸度報表。

當事人陳政聞可是高雄市長陳其邁的子弟兵，在2018年在政論節目被高雄市前市長韓國瑜小編嗆「你們這些惡心的大人」，雖然那年陳政聞不敵韓流落選，不到半年後，就立刻被拔擢當上行政院南部聯合服務中心執行長，相比對一般民眾的冷酷無情，民進黨果然是一個有人情味的政黨。

現在外界就在看，屏東縣府會如何處理這「手心手背都是肉」的案子，動不動就要噹官員的行政院長蘇貞昌又是處置行政院高官帶頭違反防疫規定。不過，話說回來，陳政聞可是有黨證的，就算這次因此被拔官，應該很快也有復出的一天，位置可能更高更好，眼前，丁怡銘可不就是最好的例子嗎？