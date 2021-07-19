黑白集／郭董捐疫苗 得剖白不選總統還得道歉

蔡英文總統（右）上月會見台積電董事長劉德音（左一）、鴻海集團創辦人郭台銘（左二）。 (圖:總統府提供)

郭台銘 和台積電捐贈疫苗 ，功勞被政府一手收割；民進黨 中常委梁文傑還補一腳，說若非政府找台積電幫忙，郭董根本買不到。故事仍沒了，府院還放話說郭台銘曾親自寫信給蔡總統，稱自己捐疫苗只是替台灣社會做點事，並無「參選2024總統」的意圖。霸氣的郭董，捐個疫苗如此低聲下氣，真是難為了。

對民進黨而言，不是什麼善舉都受到歡迎，尤其捐疫苗這種事可能凸顯政府無能。這點，倒不是針對郭台銘量身訂做，慈濟要捐疫苗照樣先吃了白眼，至於佛光山就直接碰壁撞山。先前，藝人賈永婕募捐高氧儀器，不也慘遭綠營網軍圍剿？

郭董的情況就更麻煩。他除了被刁難、被稀釋、被矮化，事前得剖心表白無意選總統，事後還得道歉，說昔日子弟兵立委高虹安的質詢與他無關，彼此已久無聯繫云云。搞到這個地步，捐疫苗簡直比下油鍋還苦。要不是郭台銘有股不服輸的拚勁，換作是一般人，誰會想出錢出力去換來一頓苦頭？

換個角度看，能對別人的善事極力阻擋刁難，事後全都收割到自己籃子裡，還逼得對方歉聲連連的，除了民進黨政府，還有誰能如此氣焰高張？也因此，造成700多死的決策錯誤不許問，採購預算是機密，別人做善事還要道歉。民進黨這本事，天下無敵！