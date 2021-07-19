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PTT批防疫 遭國防部智庫抹紅 鄉民炸鍋：政府側翼

記者李光儀、洪哲政／台北19日電
國防院的報告，在PTT引發熱議。(取材自PTT)
國防院的報告，在PTT引發熱議。(取材自PTT)

國防部所屬國防安全研究院日前刊出一篇名為「激化情緒對立的口水戰─PTT八卦板議情輿論分析」專文，將撰文批評政府政策分門別類，說他們是刻意設計渲染的文本，藉著輿論與中央流行疫情指揮中心的論述競爭，對政府製造防疫施政壓力。此文曝光後在PTT上引發軒然大波，直指國防院已成政府側翼。國防部回應表示，尊重國防院在國防安全領域，進行專業與獨立的研究。這篇文章由國防院國家安全研究所分析員蔡榮峰及資策會助理工程師陳詠君聯合具名撰寫。作者利用2021年1月至5月的八卦板公開數據，共計28萬6552篇文章、94萬3230則留言，嘗試拼湊出背後的蛛絲馬跡。

作者承認 未能證實利害關係

作者篩選出47個活用帳號，共3352篇文章，作者點名其中兩個曾使用中國大陸IP帳號，得出這段時間八卦板上充斥最多的六種敘事樣態為：次級分化、綠共敘事、政府陰謀論、離間歐美日台、外來和尚和防疫被超車。透過這些敘述，PTT鄉民要操作的印象是台灣沒有國際奧援、防疫一團糟、政府刻意造成人民生命財產損失，以及中國大陸政府比台灣還有效率等。

作者認為，PTT對於政府處理疫情的批評，是藉著輿論與指揮中心的論述競爭，同時對台灣政府製造防疫施政的壓力。不過作者也承認礙於研究限制，未能證實現象背後是否存在真實的利害關係網絡。

這篇文章幾乎是把所有對政府防疫的批評，都認定是系統渲染、操作和散布假訊息，在PTT引發廣泛討論。被點名的鄉民（網友）說，他是在澳洲，在澳洲錯了嗎？還有鄉民說，連一位孜孜不倦、每天整理世界疫情給大家看的鄉民也被點名，莫名其妙。還有位鄉民說，他是連謝長廷都投下去的人，蔡英文選總統時更是每個場子都去參加，沒想到被點名是中國大陸網軍。

有資深PTT鄉民表示，這個作者是外行人。網軍的作戰方式不是和一般人作息相同，而是24小時作業不中斷。只要觀察PTT的時間夠久，就可以發現八卦板本來就是酸民和反政府的集散地，扁執政時代罵陳水扁，馬執政時代罵馬英九，是所有使用者都經歷過的事情；如今只是分析一些帳號就斷定背後是網軍，甚至是中國大陸因素介入，「是搞不清楚狀況」。

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