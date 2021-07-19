我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算將表決 反仇亞浪潮下 華人社區受關照

曾說「不須戴口罩」 川普時期公衛署長：後悔了

藍批民進黨：有歧見 就打成中共同路人

台灣新聞組╱台北19日電
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)
國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

針對國防安全研究院的文章，國民黨立委陳以信批評，政府不該透過官方智庫報告，企圖把人民對政府疫苗政策失當的不滿，通通歸咎於中共網路認知作戰。他抨擊政府經常透過網軍帶輿論風向，企圖影響民眾正確認知的手段，其惡劣程度與中共比起來不遑多讓。

立法院外交及國防委員會立委江啟臣表示，「國防安全研究院成為新東廠了嗎？」這顯然又是民進黨遂行把不同意見的人，打成中共同路人的一貫伎倆；執政黨利用認知作戰宣傳，把人民不滿與政策錯誤，用認知作戰打成間諜與顛覆政府人士，想封住民主社會人民批判政府的重大權益。他表示，民進黨自己的中央廚房和側翼網頁在疫情當中謊話連篇，對民主的禍害更為迫切重大。他還要奉勸執政黨一句話，「不要惹PTT」。

民眾黨立委高虹安指出，這個報告能夠以量化的方式論證他們標示出來的帳號的發文結構，固然很好，但很奇怪的是，似乎把所有「批評政府」的言論都自動歸類為「中共對台政治宣傳」高度相符，好像暗示這些人統統都是「同路人」或甚至「中共」本身。

高虹安指出，過去幾年已經很多證據顯示偏綠營的假帳號、分身帳號、反串帳號，才是八卦板的大宗，「PTT自己的創世神的政治傾向大家都很清楚，唐鳳政委自己也是資深鄉民」，如果八卦板真的如此群魔亂舞，相信早就可以找到更多明確證據。

中共 八卦 民進黨

上一則

柯文哲：北市擬舉債自購mRNA 部署第三劑迎戰Delta

下一則

談疫苗價錢 陳時中回「居心叵測」 藍：難以置信

延伸閱讀

蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？

蘇貞昌堅持疫苗採購不能說 藍：政院成了藥廠下屬？
台買到BNT 陸媒批民進黨早前謊話連篇甩鍋大陸卸責

台買到BNT 陸媒批民進黨早前謊話連篇甩鍋大陸卸責
民調：民進黨流失300萬支持者 但國民黨未得利

民調：民進黨流失300萬支持者 但國民黨未得利
新聞評論／好鬥成癖 民進黨眼裡只有政敵沒有人民

新聞評論／好鬥成癖 民進黨眼裡只有政敵沒有人民

熱門新聞

民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，打完一劑疫苗或打完第二劑未滿14天，都要注意個人防護措施。圖／指揮中心提供

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

2021-07-16 07:50
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
台積電創辦人張忠謀。（截圖自總統府直播）

張忠謀APEC提加速台疫苗取得 美國態度曝光

2021-07-16 21:52

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年