藍批民進黨：有歧見 就打成中共同路人

國民黨主席江啟臣。(本報資料照片)

針對國防安全研究院的文章，國民黨立委陳以信批評，政府不該透過官方智庫報告，企圖把人民對政府疫苗政策失當的不滿，通通歸咎於中共 網路認知作戰。他抨擊政府經常透過網軍帶輿論風向，企圖影響民眾正確認知的手段，其惡劣程度與中共比起來不遑多讓。

立法院外交及國防委員會立委江啟臣表示，「國防安全研究院成為新東廠了嗎？」這顯然又是民進黨 遂行把不同意見的人，打成中共同路人的一貫伎倆；執政黨利用認知作戰宣傳，把人民不滿與政策錯誤，用認知作戰打成間諜與顛覆政府人士，想封住民主社會人民批判政府的重大權益。他表示，民進黨自己的中央廚房和側翼網頁在疫情當中謊話連篇，對民主的禍害更為迫切重大。他還要奉勸執政黨一句話，「不要惹PTT」。

民眾黨立委高虹安指出，這個報告能夠以量化的方式論證他們標示出來的帳號的發文結構，固然很好，但很奇怪的是，似乎把所有「批評政府」的言論都自動歸類為「中共對台政治宣傳」高度相符，好像暗示這些人統統都是「同路人」或甚至「中共」本身。

高虹安指出，過去幾年已經很多證據顯示偏綠營的假帳號、分身帳號、反串帳號，才是八卦 板的大宗，「PTT自己的創世神的政治傾向大家都很清楚，唐鳳政委自己也是資深鄉民」，如果八卦板真的如此群魔亂舞，相信早就可以找到更多明確證據。