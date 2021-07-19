參加villa火鍋趴？政院高官陳政聞請辭

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞強調有帶家人到牡丹灣ｖilla住宿，沒靠近用餐場合。(本報資料照片)

屏東縣牡丹鄉「牡丹灣villa」13日微解封首日晚間有場火鍋趴，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞被指在場，他堅稱「只住宿、沒聚餐」，已第一時間向行政院長蘇貞昌報告，但昨晚仍向政院請辭。政院秘書長李孟諺表示，將准予辭職。

陳政聞表示，沒靠近群聚用餐場合，但為避免給執政團隊帶來防疫 政策推動紛擾，即日起辭去政院南部聯合服務中心執行長職務，不與人口實。

儘管陳政聞否認參與聚餐，但據透露，縣府已掌握陳政聞列名餐敘名單，共餐者都是高雄地區政商名流，還有知名建設公司老闆。知情者說，屏東縣府原應今天開罰，但疑遭施壓而改稱「必須再釐清」，今起會逐一聯繫訪談所有人查個水落石出。

知情者透露，昨天有人透過屏東縣議員向縣府說情，希望縣府公布的名單「調整一下」，但因14人名單已由屏東縣交通旅遊處交給衛生局，「若今天縣府不公布開罰名單，是否受到壓力不言可喻。」

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，業者提供縣府26人入住名冊，名冊中有陳政聞，但業者口述14人進進出出餐廳，沒明確指14人是誰，縣府調閱大門、游泳池及吧台周邊的監視器畫面，要比對哪些人進出，但攝影機沒直接照餐廳，比對資料有限，會針對疑似有在餐廳聚集的併同舉發，絕沒有喬名單的事。

陳政聞在請辭聲明中表示，疫情以來，一直在職務上協助推動防疫及紓困 工作，念家中年幼子女近兩個月一直悶在家中，遂安排在微解封當日至屏東旭海一帶單純家庭旅行，「全家一直謹守指揮中心所有防疫規範，絕無參與任何違反指揮中心防疫規範的群聚餐敘。此事件造成社會爭議，我深感抱歉。」

針對陳政聞表示當天帶老婆、三個小孩入住，同行者大多是地產界、室內設計業友人，被拍下沒戴口罩 畫面是13日下午Check in時曾脫口罩喝水，但知情者說，該照片應是餐會隔天早上拍的，桌上還放著前一天酒杯，直指陳說謊。

陳政聞被歸為高雄市長陳其邁的子弟兵，陳其邁昨被問及此事時一臉嚴肅說，事發地點在屏東，由屏東縣府調查，若有違反傳染病防治法情事應嚴懲不貸。

44歲的陳政聞有貴人陳其邁相助，仕途不可謂不順；他從立委陳其邁助理，到出任民進黨高雄市黨部主委、連任兩屆高雄市議員，2018年力拚大岡山地區議員連任時，因韓流襲捲而高票落選；隔年4月，他在陳其邁力薦下，擔任行政院南部聯合服務中心執行長。有「政治師父」陳其邁在高雄當家，陳政聞原本政治前途看好，卻在Villa事件重跌一跤，明年想再投入市議員選戰恐困難重重。

牡丹灣ｖilla位在屏東牡丹鄉旭海村，2006年4月核准經營，登記房間數為10間，每房1萬8000多元到2萬7000元台幣，最貴的頭目套房一晚要3萬元。