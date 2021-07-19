陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代
行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭控違反防疫規定群聚吃火鍋，他堅稱「有住宿、沒聚餐」，行政院發言人羅秉成昨天上午一度表示，將了解實情後再決定處理方式，但昨晚政院秘書長李孟諺表示政院將准辭；台灣民眾黨昨天表示，在全台用心防疫的現在已有人提前群聚開趴，真是「政聚確鑿」。
民眾黨發言人蔡峻維說，陳的聲明並未提到有無吃飯或飲酒，有沒有跟建商吃飯？防疫期間去屏東要談什麼？要交代清楚，不是下台就結束；先前有外送員躲起來吃飯、民眾在車內喝水被罰，對高官卻不當回事，也要跟認真防疫的人道歉。民眾黨並做出哏圖，以「成語解析」諷刺指出，政聚確鑿就是「人民在家防疫，民進黨高官卻被踢爆去度假村聚眾度假。」
「請辭是他的勇氣，但這個事情還沒結束。」國民黨立院黨團總召費鴻泰說，政院發言人羅秉成第一時間就幫陳政聞的說法背書，必須檢討，發言人要有所本才能講話，即便陳請辭，行政責任仍要追究。
國民黨主席江啟臣也說，陳政聞的火速去職、先切割，代表綠營現在面臨防疫的政治壓力，但疫情平息後會不會又跟行政院前發言人丁怡銘、交通部前部長吳宏謀一樣班師回朝，甚至步步高升？也是人民的疑惑。
民進黨立法院黨團書記長羅致政說，這件事已對行政部門形象帶來影響，辭職是必然結果，希望不要讓傷害擴大。
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新聞眼╱高官爽度假 如何同理民間防疫苦
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