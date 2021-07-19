陳政聞villa與政商聚餐？在野酸「政聚確鑿」要交代

屏東縣「牡丹灣villa」被檢舉十多名房客在餐廳吃火鍋。(圖：民眾提供)

行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞遭控違反防疫 規定群聚吃火鍋，他堅稱「有住宿、沒聚餐」，行政院發言人羅秉成昨天上午一度表示，將了解實情後再決定處理方式，但昨晚政院秘書長李孟諺表示政院將准辭；台灣民眾黨昨天表示，在全台用心防疫的現在已有人提前群聚開趴，真是「政聚確鑿」。

民眾黨發言人蔡峻維說，陳的聲明並未提到有無吃飯或飲酒，有沒有跟建商吃飯？防疫期間去屏東要談什麼？要交代清楚，不是下台就結束；先前有外送員躲起來吃飯、民眾在車內喝水被罰，對高官卻不當回事，也要跟認真防疫的人道歉。民眾黨並做出哏圖，以「成語解析」諷刺指出，政聚確鑿就是「人民在家防疫，民進黨 高官卻被踢爆去度假村聚眾度假。」

「請辭是他的勇氣，但這個事情還沒結束。」國民黨 立院黨團總召費鴻泰說，政院發言人羅秉成第一時間就幫陳政聞的說法背書，必須檢討，發言人要有所本才能講話，即便陳請辭，行政責任仍要追究。

國民黨主席江啟臣也說，陳政聞的火速去職、先切割，代表綠營現在面臨防疫的政治壓力，但疫情平息後會不會又跟行政院前發言人丁怡銘、交通部前部長吳宏謀一樣班師回朝，甚至步步高升？也是人民的疑惑。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，這件事已對行政部門形象帶來影響，辭職是必然結果，希望不要讓傷害擴大。