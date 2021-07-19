新聞眼╱高官爽度假 如何同理民間防疫苦

屏東縣牡丹鄉旭海村「牡丹灣villa」遭檢舉13日晚間有旅客不顧防疫規定群聚吃火鍋、飲酒；對此牡丹灣villa向社會大眾誠摯道歉。圖為牡丹灣villa環境。（圖：牡丹灣villa提供）

屏東豪華villa群聚事件，行政院南服中心執行長陳政聞最後以請辭收場；在百工百業苦不堪言時期，「豬隊友」沒有同理心而高調歡樂吃喝，當然讓民怨炸鍋。

疫苗 不夠，有錢人飛美接種疫苗、有門路者打特權疫苗、行政官員打好打滿，民怨早已四起，當看到高官在三級防疫 警戒期間住豪華度假村，自我解封在高檔民宿開趴，對比頂著豔陽的建築工人再悶熱也深怕脫口罩 喝水就挨罰，民怨能不炸鍋嗎。

防疫危機未解，政府口口聲聲要民眾別鬆懈，陳政聞卻到豪華度假村度假，縱使謹守防疫規定，但跨縣市移動、自我解封行為，連度假村員工都看不下去而拍照檢舉。

陳政聞說未與同行者用餐，但同行者都是好友，眼睜睜看好友吃飯喝酒卻不參與，似乎不合常理，此事絕不能不了了之，屏東縣政府必須秉公處理，查出真相，給社會清楚的交代。

身為行政院團隊一員，沒有以身作則拚防疫，反而在微解封時迫不及待度假，重創執政黨形象，難怪被狠酸「百姓遵守規定苦哈哈時刻，民進黨高官打破規定爽吃鍋度假」，說一套做一套，怎麼可能同理人民痛苦？

守不住街亭還帶衰「政治師父」陳其邁等努力防疫的首長，陳其邁說出「若有違反傳染病防治法情事應嚴懲不貸」揮淚斬馬謖止血，已是不得不然。