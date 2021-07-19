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吳敦義自傳談2020敗敗選 指韓國瑜迫黨中央開路

記者劉宛琳／台北19日電
國民黨前主席吳敦義(右)新書提到，高雄市前市長韓國瑜(左)曾質疑黨中央在初選民調過程「密室協商」，是要黨中央替他的參選開路。(本報資料照片)
國民黨前主席吳敦義(右)新書提到，高雄市前市長韓國瑜(左)曾質疑黨中央在初選民調過程「密室協商」，是要黨中央替他的參選開路。(本報資料照片)

國民黨前主席吳敦義30日將發表自傳「堅毅之路：吳敦義」。書中談及國民黨2020總統初選採「全民調」，等於把黨的候選人交給敵對政黨來決定，直指「國民黨荒謬劇接二連三」。他更指高雄市前市長韓國瑜曾質疑黨中央「密室協商」，是要黨中央替他的參選開路。韓國瑜昨回應：「容許我先看過內容再言。」

本書原是吳敦義為參選2020總統鋪路，但最後韓國瑜成了國民黨總統候選人，全書也延宕至今才發行。吳在書中最後一章「2020：任他凡事清濁」中，揭露了他在黨主席任內最後一年的總統初選及大選失利過程，他以「不以物喜，不以己悲」強調，不管勝選還是敗選，他都有自己的路要走。

吳敦義在書中揭露各方人馬的「初選時序」：（2019年）4月初得知郭台銘要參選，參選原因根據黨政人士透露，郭是在2019年3月到高雄邀請韓國瑜參觀鴻海研發中心，感覺韓對經濟、高科技不熟悉，於是考慮親自出馬；而吳敦義隨即在當年4月9日中常會宣布不選2020。

吳敦義在書中強調「不贊成以全民調決定總統參選人」指出，全民調或許可測知民意走向，但等於把國民黨的候選人交給敵對政黨來決定，「當時王金平與我都不贊成全民調，因為風險一定超高，但有五位候選人都主張採用全民調，我也只能尊重參選人」。

書中也提及，最後韓國瑜民調大贏，「韓粉」如願了，但韓國瑜的聲望也開始直線下跌了，就是在初選結束後幾天，大量民意調查反轉，也因此，「國民黨民調初選失真」的檢討出現了。

吳敦義並提到，國民黨總統初選後，韓國瑜的支持度再也沒有贏過蔡英文，切中了王金平認為全民調被綠營操作的擔憂。

民調 國民黨 韓國瑜

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