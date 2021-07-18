欲解盲屢遭拒 楊志良棄聯亞打AZ

前衛生署長楊志良參加聯亞二期臨床試驗，一直問不到是否打到實驗疫苗，於是在7月接種AZ疫苗。(本報資料照片)

前衛生署長楊志良之前接受三總副院長好友張峰義邀請，參加聯亞 二期臨床試驗，於4月15日接種疫苗 ，成為65歲以上族群最後一位收案者。但楊志良昨天表示，疫情 升溫後，他一直問不到是否打到實驗疫苗，認為聯亞未告知受試者是否為安慰劑組，罔顧受試者利益，先前已接種AZ疫苗。

楊志良昨天表示「我怎麼問就是問不到」，他說聯亞6月27日舉行記者會，強調自家疫苗保護力強，可以對抗Delta株。待聯亞開完記者會，他立刻向聯亞詢問自己是哪一組，畢竟已符合公費疫苗資格，但聯亞一直未回答，直到現在，他仍不知道自己是疫苗組還是安慰劑組。

楊志良表示，疫情日趨嚴峻，聯亞真正解盲要到10月、11月，他不可能等到那時候。雖然不曉得自己打的到底是不是真正的疫苗，仍在7月依規定接種公費AZ疫苗。接種AZ後，並沒有不舒服的感覺，就算自己是疫苗組，如今混打AZ疫苗，現在看來也沒事，「我都還活得好好的」。

楊志良並未正式向聯亞申請退出試驗，他說，現在打了公費疫苗等於退出臨床試驗，後續通知要抽血時，「別去就好」。他強調，既然聯亞公開說明疫苗有效，就該安排對照組接種疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，民眾是否曾參加國產疫苗臨床試驗，疫苗接種系統無法得知，即使是疫苗組，只要符合資格，還是可以預約公費疫苗，但建議受試者先諮詢醫師。建議參加疫苗臨床試驗者，若疫苗未核准上市，再接種新冠疫苗必須間隔28天；若該疫苗已核准上市，不用再接種新冠疫苗。

楊志良為聯亞生技二期臨床試驗65歲以上高齡族群「最後一位」收案者，4月15日完成第一劑接種。聯亞當時也高調對外宣布此消息。