陳建仁駁特權：300人比我早解盲 王鴻薇：身分說不通

前副總統陳建仁為支持國產疫苗研發，不僅和妻子參與國產疫苗臨床試驗，還高調不避諱地為國產疫苗廠商發聲，多次因此捲入爭議。(本報資料照片)

前副總統陳建仁參加高端疫苗 二期臨床試驗日前自曝是打到安慰劑，引發打安慰劑還替國產疫苗背書、及提早得知解盲結果等爭議。陳建仁昨天在臉書分享一則「逾300人比陳建仁早知道解盲結果」報導，反駁特權指控，並表示相信台灣 的生醫研發。台北市長柯文哲 則表示，應嚴格遵守臨床試驗計畫。

本報系聯合報報導，陳建仁所分享的雜誌報導內文提及，同樣參與高端臨床試驗的受試者，至少有300人比陳建仁更早得知解盲結果。作者本身也是高端疫苗二期臨床試驗的受試者之一，在7月9日便得知試驗結果，比陳建仁早了5天。

陳建仁昨天在臉書表示，感謝各位和他一起參與疫苗臨床試驗的伙伴們，「讓我們堅持到底，大家加油」，相信台灣的生醫研發，必能在世界上發光發熱。

中國時報報導，北市議員王鴻薇發現，上述這些人屬第一線醫師、警消人員，她怒問：「陳建仁你屬於哪一類？」王鴻薇指出，陳不僅不符合任何一類，「身分」和「知情的時間點」都不正確，還拿媒體報導來合理化自己知情的特權事實，根本說不通。

「說一個謊，需要更多的謊言來圓！」北市議員羅智強痛批，陳起初用力護航高端，就開始誤導大眾，明明不知道自己打的是疫苗還是安慰劑，卻還聲稱疫苗沒副作用，事實證明陳打的是安慰劑，是否要先為日前的誤導道歉？如今又拖300人下水，說自己沒特權，根本是用謊言來掩蓋謊言。

本報系聯合報報導，針對陳建仁前副總統能提早知道自己在國產疫苗實驗中打的是安慰劑引發熱議，台北市長柯文哲昨天回應媒體詢問時表示，這個問題，要看原始的實驗計畫書，到底要什麼時候才可解盲，或說什麼時候才可以通知受試者。他沒有看過原始的計畫書，不敢隨便講，但強調，嚴格遵守臨床試驗的計畫很重要，這種小細節都會破壞的話，人家會對整個臨床試驗的品質產生懷疑。

國民黨主席江啟臣則表示，疫苗政策是科學，陳建仁是科學家，應用科學專業協助人民把關疫苗政策，不要讓政治凌駕科學。