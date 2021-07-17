觀察站／前副總統自我解盲 反更添盲點

前副總統陳建仁挺高端疫苗惹議。(本報資料照片)

若非前副總統陳建仁兩度「自我解盲」，外界根本無從得知他是高端疫苗 受試者，而且還被主動告知是「安慰劑組」。陳建仁或許是想鼓勵國產疫苗，但在臨床解盲前就公開高調背書，缺乏科學依據，結果他只是被注入生理食鹽水的安慰劑組；陳建仁當初的背書，如今反成諷刺的盲點，多數還在雙盲階段的國產疫苗受試者可能陷入更大撞牆期。

醫界出身的台北市長柯文哲諷刺，陳建仁打安慰劑「當然很安全」。國民黨台北市議員王鴻薇質疑，為什麼陳建仁可以提前知道解盲結果？何以可為高端的安全性掛保證？儘管外界多所質疑，陳建仁仍堅持表態要參與銜接測試補打兩劑高端疫苗、支持國產疫苗研發，「大仁哥」宛如國產疫苗最佳代言人。

陳建仁去年卸任返回中研院，但仍是蔡英文總統的防疫顧問。陳建仁宣稱他和妻子的手臂留給國產疫苗臨床試驗，毫不避諱為廠商發聲，屢遭外界質疑，但陳建仁不但多次直播拍影片向全民釋疑，還深夜發臉書寫長文、接受外媒訪問、連線政論節目，充分發揮他的公衛影響力。

在野黨質疑政府在高端、聯亞 兩家國產疫苗還未解盲就簽約，陳建仁親上火線說明，等到臨床實驗結束再簽約，可能拖延疫苗供應時程，很多國家在疫苗還在臨床實驗，甚至二期還沒結束就下單。至於質疑聲不斷的免疫橋接效力，陳建仁也舉世衛 主張要讓很多國家可用免疫橋接方式替代第三期，再度為國產疫苗高調背書，彼此關係更受質疑。

陳建仁努力為國產疫苗發聲，也惹了一身腥，甚至被質疑是「幕後黑手」。國產疫苗緊急使用授權（EUA）標準的關鍵會議，半數審查委員遭臨時替換、補進與衛福部相關四人，其中三人來自陳建仁的國衛系統、支持以免疫橋接取代三期試驗。在野黨就質疑食藥署為了陳建仁，球員兼裁判、黑箱放行國產疫苗。

醫學需要科學證明，但疫苗彷彿變成政治學，未見國際認證的程序和論證，只見國產疫苗代言人片面美言。雖然信者恆信，但更大的盲點和質疑恐將揮之不去。