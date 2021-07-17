陳建仁自曝安慰組遭批特權 高端緊急個別解盲

前副總統陳建仁為支持國產疫苗研發，不僅和妻子參與國產疫苗臨床試驗，還高調不避諱地為國產疫苗廠商發聲，多次因此捲入爭議。（本報資料照片）

高端前天聲稱，國產疫苗 二期試驗解盲結果最快將在10月底揭曉，但前副總統陳建仁前天自曝是「安慰組」後，衛福部食藥署昨天證實，高端已申請延伸性試驗為受試者加補打疫苗，並獲通過；高端昨也指出，7月起各試驗中心可主動聯絡受試者，詢問是否參加延伸性試驗，參加者可以提前解盲。

陳建仁是否「特權解盲」引發議論，台北市議員王鴻薇前天質疑，大概只有陳建仁知道自己打的是疫苗；陳建仁前晚在臉書貼文自曝打的是安慰劑，駁斥質疑。王鴻薇昨再質疑，陳建仁當初為何可為高端的安全性掛保證？又如何可以提前解盲？

王鴻薇說，陳建仁今年5月28日接受電視專訪，自曝夫妻都參加高端疫苗二期試驗，施打後沒有任何不適的感受，未來國產疫苗可以生產到2000萬劑不是問題。陳建仁當知所有試驗者都不會、也不應該知道自己是打疫苗還是安慰劑，陳卻對高端疫苗掛保證；高端和聯亞7600多名受試者尚未被告知結果，難以決定是否要去打公費疫苗，陳建仁如何可以提前解盲？

王鴻薇說，經媒體報導後，有些受試者昨早才接到醫院簡訊通知，說明高端公司通知，可對所有受試者個別電聯解盲。

藍委批：喝白開水卻高喊是上等威士忌

國民黨 立委李德維炮轟陳建仁「喝白開水卻高喊是上等威士忌」，掩護高端的行徑昭然若揭。李德維說，陳建仁貴為前副總統，又具公衛背景，絕對知道身為受試者有保密條款，卻一再放話帶風向、一路掩護高端，甚至自行提前解盲，說自己打的安慰劑，印證其先前的放話，動機可議。陳建仁挾公衛背景及中研院院士威名背書，猶如國產疫苗的金牌保證書。

依照高端疫苗被核可的延伸性試驗，從7月起，各試驗中心可以主動聯絡受試者，詢問參加延伸性試驗的意願，若受試者同意加入，則進行個別解盲；若屬安慰劑組，可選擇加入延伸性試驗補施打二劑高端新冠肺炎疫苗，或於符合公費施打資格時，選擇施打其他公費疫苗。

食藥署長吳秀梅昨說，已同意高端可進行加打第三劑的第一期延伸性試驗。礙於疫情 ，在疫情期間打到安慰劑的受試對象沒有保護力，因此安慰劑組可以申請提前解盲。

陳建仁被質疑「特權解盲」，台北醫學大學附醫臨床試驗中心主任劉明哲指出，臨床試驗一直都有「緊急解盲」機制，礙於近期疫情升溫，18歲以上幾乎都已符合公費接種對象，高端疫苗才啟動延伸性試驗，陳建仁並非第一人，之前已有部分醫護人員已解盲。

國民黨立委曾銘宗表示，生產國產疫苗的高端與聯亞都是上市櫃公司，各界對國產疫苗研發的有效性與否，都不應預做太多評價，更何況陳建仁是卸任副總統，更不應以個人專業威望，輕率發言相挺。

民進黨立委鄭運鵬說，陳建仁是真實接受測試，國民黨卻發動是良知和理性的政治雙盲攻擊，完全無助防疫。