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藍營買BNT遭拒 江啟臣：武器大採購 疫苗等人送

台灣新聞組╱台北16日電
國民黨主席江啟臣與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT，卻遭中央流行疫情中心認為「非常困難」。(中央社)
國民黨主席江啟臣與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT，卻遭中央流行疫情中心認為「非常困難」。(中央社)

國民黨主席江啟臣與藍營四執政縣市委託合法藥商，提出正式申請購買500萬劑BNT，卻遭中央流行疫情中心認為「非常困難」。江啟臣昨表示，那麼貴的武器、飛彈都在買了，作戰的疫苗為何不買，抗疫人民要親自上戰場，難道要民眾赤手空拳。

來源：聯合新聞網

江啟臣說，去年臨時購買400顆魚叉飛彈五、六百億台幣，愛國者三型整套計畫1800億，買剩200億一樣再買，疫苗為什麼不能超前部署、超額部署，「武器大舉採購、疫苗等人送」。

中央編列340億元購買疫苗，江啟臣說，中央告訴大家疫苗夠了，但疫苗在哪裡？如何購買、合約怎麼寫、何時到貨，他發文到衛福部一星期，卻都沒有回應，防疫期間政府應該要公開透明。

另外行政院發言人羅秉成發現「台灣地區」出現上海復星證交所公告，認為「這樣不行」，讓鴻海、台積電瞬間「炸鍋」。江啟臣也說，政府應該開大門走大路，若寫台灣地區有什麼意見，就明講告訴國人，什麼原因政府才不能去買。

民進黨立法院黨團書記長羅致政昨表示，台東縣副縣長說疫苗是足夠的，「跳船」不與國民黨和南投、雲林、花蓮一同購買BNT疫苗。國民黨澄清表示，台東縣副縣長是在回答現有疫苗庫存施打的問題，並非改變原BNT購買計畫，不要過度衍生。

表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源昨天接受廣播節目專訪時表示，民進黨政府對疫苗採購採取「原則禁止、例外開放」的法律原則，「把買疫苗當作特種行業管理」，鴻海申請疫苗採購的公文拖了那麼多天，政府心態非常可議。

疫苗 江啟臣 國民黨

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