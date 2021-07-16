67億買疫苗預算花在哪？審計長：機密

國民黨立委賴士葆質疑政府買疫苗的67億元台幣預算都花到哪裡，但行政部門拒絕透露。(本報資料照片)

疫苗 總量不足，民眾等待疫苗望穿秋水，接種預約平台登記太踴躍，還導致大當機。國民黨立委賴士葆根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算 統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元台幣(約2.4億美元)，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元左右購買國際認證疫苗，就算再多算10億元當作預付款，至少還有40至50億元花費，花到哪裡去了？

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，疫苗採購有保密合約，而採購疫苗也會有先付前期款或分批給付等情況。指揮官陳時中 說，有些疫苗已經到貨，有些是付了前期款，也有部分經費用來支付預採購國產疫苗，基本上不會只有10億元用於購買國際認證疫苗。不過，賴士葆隨後致電審計部審計長陳瑞敏詢問此事，應該監督行政部門預算執行情形的審計長，竟也三緘其口拒絕透露，還強調疫苗採購支付是「機密」。

行政部門拒絕提供資料，賴士葆自行比對衛福部資料及國際疫苗採購價格，他推估目前政府採購AZ疫苗72萬劑，共0.72億元；採購莫德納疫苗80萬劑，共9.6億元，合計約10億元，姑且再加10億元算作是預付款，卻也有近40億至50億元去向不明，陳時中應交代清楚。

賴士葆也統計，政府補助疫苗開發的預算編20億元左右，國光拿了1億多，高端與聯亞各拿了5億多元，他合理推測行政部門無法交代的這40億元至50億元，大部分拿去支付高端與聯亞的預付款，可是他們還沒通過EUA，政府等於提供近50幾億元給他們周轉。賴士葆質疑，全世界哪一個國家疫苗花多少錢可以不公布的？