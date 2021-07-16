我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

台增本土確診29例、4死 北市14例最多

67億買疫苗預算花在哪？審計長：機密

記者陳洛薇、陳雨鑫／台北16日電
國民黨立委賴士葆質疑政府買疫苗的67億元台幣預算都花到哪裡，但行政部門拒絕透露。(本報資料照片)
國民黨立委賴士葆質疑政府買疫苗的67億元台幣預算都花到哪裡，但行政部門拒絕透露。(本報資料照片)

疫苗總量不足，民眾等待疫苗望穿秋水，接種預約平台登記太踴躍，還導致大當機。國民黨立委賴士葆根據衛福部新冠肺炎防治及紓困預算統計發現，截至6月底，政府買疫苗的錢，帳上總共花了67億元台幣(約2.4億美元)，但實際與現況比對，6月底前台灣只花費10億元左右購買國際認證疫苗，就算再多算10億元當作預付款，至少還有40至50億元花費，花到哪裡去了？

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥昨表示，疫苗採購有保密合約，而採購疫苗也會有先付前期款或分批給付等情況。指揮官陳時中說，有些疫苗已經到貨，有些是付了前期款，也有部分經費用來支付預採購國產疫苗，基本上不會只有10億元用於購買國際認證疫苗。不過，賴士葆隨後致電審計部審計長陳瑞敏詢問此事，應該監督行政部門預算執行情形的審計長，竟也三緘其口拒絕透露，還強調疫苗採購支付是「機密」。

行政部門拒絕提供資料，賴士葆自行比對衛福部資料及國際疫苗採購價格，他推估目前政府採購AZ疫苗72萬劑，共0.72億元；採購莫德納疫苗80萬劑，共9.6億元，合計約10億元，姑且再加10億元算作是預付款，卻也有近40億至50億元去向不明，陳時中應交代清楚。

賴士葆也統計，政府補助疫苗開發的預算編20億元左右，國光拿了1億多，高端與聯亞各拿了5億多元，他合理推測行政部門無法交代的這40億元至50億元，大部分拿去支付高端與聯亞的預付款，可是他們還沒通過EUA，政府等於提供近50幾億元給他們周轉。賴士葆質疑，全世界哪一個國家疫苗花多少錢可以不公布的？

疫苗 預算 陳時中

上一則

藍營買BNT遭拒 江啟臣：武器大採購 疫苗等人送

下一則

黑白集╱就怕選輸 蔡政府防的是「政治疫」

延伸閱讀

中斥美囤積疫苗「放到快過期」 趙立堅：朱門酒肉臭

中斥美囤積疫苗「放到快過期」 趙立堅：朱門酒肉臭
蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

混打再等等 台灣未來四周都打AZ

混打再等等 台灣未來四周都打AZ
台增本土確診14例、6死 3批共188萬疫苗將抵達

台增本土確診14例、6死 3批共188萬疫苗將抵達

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
鴻海／永齡基金會和台積電購買1000萬劑BNT疫苗已簽約，據了解，力拚9月底交付第一批約60萬到80萬劑疫苗。圖為BNT疫苗。（本報資料照片）

蔡政府要求苛刻近「羞辱」 台買BNT疫苗險破局

2021-07-15 21:05
美軍C-146A「獵狼犬」行政機。圖／美國空軍官網

美軍C-146A「獵狼犬」專機抵台 短暫停留30分鐘「送個東西」

2021-07-15 09:44
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55

超人氣

更多 >
懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳

懸崖旁盪鞦韆 2女被拋飛墜谷 駭人瞬間影片瘋傳
港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完

港「千億富豪」李澤楷傳分手 與小26歲女友五年情玩完
影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞
快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊
全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植

全家唯一沒打疫苗 24歲男子染疫病重需雙肺移植