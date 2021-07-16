黑白集╱就怕選輸 蔡政府防的是「政治疫」

蔡政府被指有功必攬、有過必推，防的是輸掉選舉的「政治疫」。(本報資料照片)

「聖經」記載耶穌殉難故事：羅馬總督彼拉多認為耶穌無罪，但不想招惹猶太祭司階級，於是宣告死刑時把手泡在水裡，表示一切非其決定，與己無關。

疫情 指揮中心顯然也有這等「智慧」，因此宣布開放餐廳內用，又讓縣市政府因地制宜。果然各地都「逆時中」不開放，因為誰也無法保證，一出狀況中央將如何甩鍋。至於餐飲業者活不下去，冤有頭債有主，勞駕請找縣市政府算帳，不關中央的事。

若以為中央從善如流，那是天大誤會。看郭台銘捐疫苗 就知道了，先遭行政拖延，又被綠側翼抹紅；所幸老郭不像在野黨是軟柿子，設法「逼宮」讓總統公開點頭。等到老郭買成疫苗，政府又忙不迭吹噓「官民合作」，綠媒更配合讚許政府英明，睿智破解對岸打壓。

政府一年多來的抗疫部署，乍看時緊時鬆，有時強硬有時放任。其實脈絡很清楚，就是：有功必攬、有過必推。奉「認知戰」為圭臬的蔡團隊深知，新冠肺炎這類重大災害，會造成支持度的巨大波動。因此，一切目光所瞄準和一切動作所針對，不是防疫 本身，而是控制網路聲量的浮沉。好事便盡力蹭上前，壞事立馬放空。

政府防疫的認真度，其實比社會大眾想得更高。只是，它優先防範的並非新冠，而是防輸掉下次選舉的「政治疫」。