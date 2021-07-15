黑白集／甩鍋華航 老百姓受苦 綠派系分贓

閣揆蘇貞昌找華航開刀，單疫情責任，意圖「一魚三吃」坐地分贓。圖為華航示意圖。(本報資料照片)

華航諾富特防疫 不當讓病毒長驅直入，傳出高層點名華航必須負責，董事長謝世謙可能下台。至於接替人選，則將由桃園副市長李憲明、高安邦二擇一。

這倒方便，闖出這麼大的禍來，都還沒追究責任，就先分贓。只能說，閣揆蘇貞昌的腦袋還真靈光，找華航開刀根本是「一魚三吃」。第一吃，把責任推給華航，立刻解除了陳時中 和范雲的責任；第二吃，謝世謙是蘇揆任內一手提拔，叫他戴罪下台，他絕不敢唉一聲；第三吃，華航董座是個肥缺，分起贓來有重量更過癮。

為何遺缺要由桃園副市長接任，則是另一個問題。以華航的規模和歷史，照理說，其董座應具航空專業或治理長才方能勝任。但在蔡政府手中，公營事業人事已不再強調專業，而當成政治酬庸運用。新系的鄭文燦在桃園經營已久，其人馬不斷順勢往桃機、桃勤等航空周邊產業擴張；但在正國會的林佳龍擔任交通部長期間，聲勢略挫，如今可能又是「蘇新系」再次攜手的良機。

儘管鄭文燦已否認此一說法，但蘇貞昌要讓謝世謙代陳時中受過，恐已成定局。對蔡政府而言，這就是一個「李代桃僵」之計，把責任推給華航對諾富特管理不力，人們就會忘了「3加11」的決策禍首。我們在受苦，他們在分贓，這就是台灣 的政治。