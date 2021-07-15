中天綜合台製播新聞 又被NCC擋下 猶如「被殺第二次」

中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案，14日遭NCC否決。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議，否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案。中天新聞台從有線電視系統消失七個月，中天綜合台本有機會申請增加新聞時段，如今正式被NCC否決，猶如「被殺第二次」。

NCC昨日一天否決三大案，第一案是否決亞太電信董事長呂芳銘個人出售TBC經營管理權給大豐電大股東戴永輝，第二案是台灣 大申請頻道變更，讓富邦集團董事長蔡明忠與年代董事長練台生鬥法持續延燒；第三案否決中天綜合台製作新聞節目，讓中天新聞大復活的目標胎死腹中。

NCC表示，中天電視向NCC申請「中天綜合台」營運計畫變更，擬增播三節新聞，以及於周間黃金時段製播新聞性政論節目，然而中天綜合台是綜合頻道，營運計畫以製播綜藝節目為主，戲劇節目為次，這次變更營運計畫案，與該台2020年換照時的營運計畫明顯不符。

同時，NCC說明，中天電視經營的「中天新聞台」，NCC已經不予換照，本次申請案經審視中天電視提交的資料，及到會面談紀錄，NCC委員認為其自律及內控機制的運作執行，仍難以防止「公司大股東」介入新聞製播及落實新聞專業自主。

NCC昨天審議的另一議案中，因TBC經營管理股權交易案，會牽動南桃園、北視、信和、群健及吉元等五家TBC所屬有線電視系統經營權轉移，如果交易案成功通過，戴永輝可掌握有線電視用戶數將達90萬戶，成為前三大有線電視霸主，備受市場關注。結果遭到NCC否決。

此外，蔡明忠旗下台灣大及凱擘集團多年來在有線電視產業領域與練台生大鬥法，雙方在有線電視經營區激烈競爭，頻道版權費也有諸多拉鋸。

台灣大旗下台固媒體所屬系統台及大新店民主申請頻道變更，包含停播練台生擁有或代理的東風衛視台、MUCH TV、壹電視新聞台、年代新聞、非凡新聞台、好萊塢電影 台、非凡商業台、 WakuWaku Japan。

NCC以涉及多個長期為民眾收視之新聞頻道異動，考量新聞頻道為民眾獲取時事與社會動態資訊等理由，不予許可。