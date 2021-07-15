我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

中天綜合台製播新聞 又被NCC擋下 猶如「被殺第二次」

記者黃有容、黃晶琳／台北15日電
中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案，14日遭NCC否決。(本報資料照片)
中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案，14日遭NCC否決。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日決議，否准中天電視申請「中天綜合台」營運計畫擬製播新聞節目的規畫變更案。中天新聞台從有線電視系統消失七個月，中天綜合台本有機會申請增加新聞時段，如今正式被NCC否決，猶如「被殺第二次」。

NCC昨日一天否決三大案，第一案是否決亞太電信董事長呂芳銘個人出售TBC經營管理權給大豐電大股東戴永輝，第二案是台灣大申請頻道變更，讓富邦集團董事長蔡明忠與年代董事長練台生鬥法持續延燒；第三案否決中天綜合台製作新聞節目，讓中天新聞大復活的目標胎死腹中。

NCC表示，中天電視向NCC申請「中天綜合台」營運計畫變更，擬增播三節新聞，以及於周間黃金時段製播新聞性政論節目，然而中天綜合台是綜合頻道，營運計畫以製播綜藝節目為主，戲劇節目為次，這次變更營運計畫案，與該台2020年換照時的營運計畫明顯不符。

同時，NCC說明，中天電視經營的「中天新聞台」，NCC已經不予換照，本次申請案經審視中天電視提交的資料，及到會面談紀錄，NCC委員認為其自律及內控機制的運作執行，仍難以防止「公司大股東」介入新聞製播及落實新聞專業自主。

NCC昨天審議的另一議案中，因TBC經營管理股權交易案，會牽動南桃園、北視、信和、群健及吉元等五家TBC所屬有線電視系統經營權轉移，如果交易案成功通過，戴永輝可掌握有線電視用戶數將達90萬戶，成為前三大有線電視霸主，備受市場關注。結果遭到NCC否決。

此外，蔡明忠旗下台灣大及凱擘集團多年來在有線電視產業領域與練台生大鬥法，雙方在有線電視經營區激烈競爭，頻道版權費也有諸多拉鋸。

台灣大旗下台固媒體所屬系統台及大新店民主申請頻道變更，包含停播練台生擁有或代理的東風衛視台、MUCH TV、壹電視新聞台、年代新聞、非凡新聞台、好萊塢電影台、非凡商業台、 WakuWaku Japan。

NCC以涉及多個長期為民眾收視之新聞頻道異動，考量新聞頻道為民眾獲取時事與社會動態資訊等理由，不予許可。

台灣 電影 好萊塢

上一則

台灣首位 李琴峰「彼岸花盛開之島」奪日本芥川獎

下一則

台買到BNT 陸媒批民進黨早前謊話連篇甩鍋大陸卸責

延伸閱讀

華諮處免費講座之網絡電視服務及節省費用小妙招 

華諮處免費講座之網絡電視服務及節省費用小妙招 
華諮處免費講座之網絡電視服務及節省費用小妙招 

華諮處免費講座之網絡電視服務及節省費用小妙招 
張學友為東奧獻唱主題曲 有人愛有人罵

張學友為東奧獻唱主題曲 有人愛有人罵
張學友將迎60歲生日 熱血為東京奧運獻唱主題曲

張學友將迎60歲生日 熱血為東京奧運獻唱主題曲

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
民眾黨立委高虹安。（圖：高虹安辦公室提供）

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

2021-07-14 20:26
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策