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新聞評論／蔡政府反中硬化症 疫苗救民精神踩腳下

聯合報社論
德國媒體分析，BioNTech售新冠肺炎疫苗給台灣，是在走政治鋼索。（歐新社）
德國媒體分析，BioNTech售新冠肺炎疫苗給台灣，是在走政治鋼索。（歐新社）

在民進黨浮華的政治世界，到底存在什麼真實信念，是許多人的疑問。從這次民間團體購捐疫苗的波折，人們不難看到一些答案。永齡基金會和台積電歷經波折，終於透過上海復星與德國BNT敲定各採購500萬劑疫苗合約，可望紓解台灣疫苗不足之苦，許多民眾表示感謝。但其間不斷阻擋、刁難、打官腔的蔡政府，在事成後網軍竟連夜製作梗圖撈功，吹噓政府如何迫使中共退讓三步，保障了台灣權益云云。只能說，這種表現真讓外界瞠目結舌，嘆為觀止。

這次BNT疫苗採購能功德圓滿，是靠著民間企業團體出錢出力，鍥而不捨地穿梭協調，終於完成蔡政府去年撞壁的任務。在這過程中，鴻海創辦人郭台銘備受抹紅與刁難，被政府拉來陪榜的台積電董事長劉德音也曾深感挫折；然而，他們懷抱著對社會的關懷憫恤，在官僚冷眼下忍辱負重完成了這項任務。原因是，他們深知疫苗不足是台灣社會的集體焦慮，作為台灣標竿的企業人有責任盡一己之力，他們以務實的協調談判達成了艱難的任務。

如果民間企業有這樣的社會使命感，對同胞的生命健康如此關切，對照之下，為何我們在政府官員身上看不到同樣的迫切感和同理心？蔡政府官員非但不為自己的疫苗政策錯誤感到愧疚，更對民間購捐疫苗的義舉左杯葛、右刁難，彷彿不樂見他們能成功把BNT疫苗買進來，供台灣人民施打。蔡英文總統雖兩度在鏡頭前做足了「支持」的演出，但流程一進入行政院、衛福部、乃至食藥署的公文旅行，立刻又停滯不前。這種情況，直到上周簽訂三方合約後仍然上演，公文還在上呈下轉的流程中「栓塞」，使得簽約敲定的佳音又多拖了幾天。

試想，如果不是去年10月衛福部否決東洋採購3000萬劑BNT疫苗，台灣何致陷入今天的「疫苗乞丐」窘境？更令人百思不解的是，今天民間願意出錢出力洽購疫苗，政府一開始竟擺出拒人於千里之外的態度，百般阻撓。推敲其中原因，不過是為了維護政府自己的顏面，遮掩自己的無能與失誤罷了。

去年，蔡政府以為可繞過上海復星的「大中華地區代理權」買到BNT疫苗，結果卻碰了一鼻子灰，便栽贓中共居間阻撓。如今民間團體出面採購，仍循上海復星的管道，順利買到了疫苗；陳時中遂改口聲稱：「尊重商業模式」。繞來繞去繞回復星，不恰好反證蔡政府上次買不到疫苗是出於政治操作，因不尊重國際貿易的代理權慣例而潰敗？

一個把自己的面皮看得比人民生命還重要的政府，會有什麼真正的關懷和理念嗎？去年，蔡政府為了反中，寧可讓人民冒著無疫苗可用之險；今年疫情已經燃眉，蔡政府還對鴻海、台積電三卡五卡，忽而要求原廠授權，忽而要求原廠標籤、原廠直送。事實上，只要疫苗是原廠製造，即可確保安全；再附加標籤、直送等條件，只是愈發延宕疫苗到貨的時間。如此，蔡政府滿足了自己的「反中」硬化症，卻把「疫苗救民」的精神踩在腳下。

那天，宣布與BNT正式簽約的夜裡，郭台銘在臉書發文說自己終於可以好好「睡一覺」。出了49億元台幣善款，和政府「磨合」了近兩個月，郭董僅低調表達如釋重負。反觀蔡政府，網軍立刻連夜趕製梗圖作大內宣，標榜蔡政府如何大獲全勝，「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」原則多麼輝煌。記者會的看板上，完全不提鴻海與台積電，大剌剌寫著1000萬劑全由「中央統籌運用」。請問，這個「中央」為此出了什麼力？

疫苗 台灣 台積電

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