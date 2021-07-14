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反亞裔歧視 加州1.6億預算案 紐森簽署

黑白集／風光搶盡就是不搶時間 蔡終是面子至上

黑白集

鴻海購捐BNT疫苗案終於簽約，讓困頓的台灣人看到希望。許多民眾感謝郭董，還有人「謝總統不卡之恩」。蔡總統不是沒卡郭董，是底下官員去卡；等到事情辦成，府院黨全員搶著攬功，吹擂政府才是關鍵推手。揹著700多條人命的蔡政府，搖身變救世主，這疫苗療效太驚人。

上回美日援贈疫苗，蔡政府感恩戴德。這回民間捐疫苗，網友形容蔡總統「開著全球最大收割機」，笑納鴻海、台積電近百億善舉。執政團隊搶功造神，還想一舉吃乾抹淨，卻被郭董點破虛實；他說，還不能放鬆，「持續努力催到貨時間與數量」。

各國都在搶BNT現貨，唯蔡政府不出錢還堅持「原廠標籤」，寧可多等數月，也要讓原廠為台灣量身打造新標籤。雖甩不掉上海代理，也要極力切割「復必泰」標籤；風光搶盡，就是不搶時間。

新加坡日前宣布接受BNT的復必泰疫苗，認為與BNT／輝瑞的生產規格相同，也是歐洲生產直送星國，人家根本不在意什麼標籤。

李顯龍爭的，是盡快提高新加坡的集體免疫；蔡政府講究的是政治威嚴，因此民眾得為政府的「面子至上主義」再苦等數月。中共在商言商，看似退讓，卻露善意。至於綠營側翼歡呼蔡英文完勝，但買疫苗還忙著搞兩岸鬥爭，就不怕慘輸人權與人性嗎？

疫苗 台灣 新加坡

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