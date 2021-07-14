張忠謀5度出馬 任台APEC代表

台積電創辦人張忠謀(左)將第五度擔任APEC台灣領袖代表。（圖：總統府提供）

蔡英文總統昨天宣布再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度APEC 領袖代表，這是她任內第四次邀張忠謀代表她出席APEC領袖會議。她說，已交辦在會議中提出兩大主張，分別是期許成員體各國為公平、迅速取得疫苗 做更多努力，另外是面對疫後時代挑戰，各成員國應攜手合作，秉持自由貿易精神與原則，對全球復甦做出貢獻。

這是張忠謀第五度出任APEC台灣 領袖代表，細數過往張忠謀和各國在經濟、數位科技、全球供應鏈、公衛等議題上都有不同層面的里程碑與進展，堪稱「最佳平民大使」。

張忠謀表示，非常榮幸接受蔡總統再次任命他代表出席APEC領袖會議，雖是線上會議，仍有很多機會和領袖們交換意見；他和蔡總統提出的兩項主張有高度共識。

蔡英文指出，APEC是台灣參與的最重要國際平台，這次主辦國紐西蘭以「攜手協作，共同成長」為年度主題，並特別在11月會議前，先於本月16日加開「非正式領袖閉門會議」，希望盡早、盡快謀求亞太地區疫後經濟復甦。

她表示，疫情已到了新階段，疫苗也已問世，但全球疫苗生產量仍然趕不上各國需求，APEC國家應相互協助，讓疫苗供應更快速與穩定，讓疫情得到有效控制，也有助經濟復甦；她說，疫情是全世界的挑戰，也是機會，積極投資未來，打造有韌性的治理模式，是每個民主國家政府努力的目標。

張忠謀曾代表前總統陳水扁出席2006年越南APEC峰會，在峰會上彰顯台灣民主自由與人文價值，當時與在會場上各國領袖互動，包含時任美國總統小布希及中國國家主席胡錦濤的互動良多，兩位在張忠謀還未開口前，就主動拋出「我知道你是誰」，頗為各界津津樂道，也被外界視為在當時美中台三角關係互動的重要突破。

張忠謀在2018年首次代表蔡總前往巴布亞紐幾內亞，也見證美中兩強角力的現場，除了和包括中國大陸國家主席習近平等至少十多個國家都有「友善而坦白」互動，廣為各界關注的是當年和美國副總統潘斯場邊會談，並促成台美自由貿易協定（FTA）相關提案，同時該年度張忠謀和潘斯會晤後，由日本首相安倍晉三主動，雙方也會談近約20分鐘，強化台日雙方未來經濟關係延伸。