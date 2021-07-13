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台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

遠距工作政策 Google遭員工批「虛偽」

黑白集／為保大內宣 唐鳳幫AZ衝業績？

黑白集
醫護人員在五股工商展覽中心的大型接種站，為新北市67歲以上長者注射疫苗。（記者林澔一／攝影）
醫護人員在五股工商展覽中心的大型接種站，為新北市67歲以上長者注射疫苗。（記者林澔一／攝影）

台灣近來新冠疫苗接種，在「可選擇疫苗」情況下，出現前所未見的搶打潮。但行政院政務委員唐鳳突然宣布，接下來三輪預約疫苗「都只能打AZ」，符合資格的民眾如果不打，只能等第四輪以後再說。這到底是疫苗不足，還是在幫AZ衝業績？

目前台灣收到的疫苗，莫德納和AZ數量差距不大。且兩者都有不少已訂購、尚未到貨的劑量，即使讓民眾自選並預留第二劑，應不致發生「訂到但打不到」情況。唐鳳處心積慮，奪走民眾疫苗選擇權，顯事有蹊蹺。

真相是，讓民眾「自選」疫苗，已發生「選莫德納遠多於AZ」的情況。如此下去，蔡政府外購最多又獲日本捐贈相挺的AZ，極可能供過於求。那樣的話，蔡政府的疫苗大內宣主力，瞬間就會變雞肋。

另一方面，郭台銘和台積電購買的BNT疫苗也已完成簽約，如此一來，甚受歡迎的BNT又會搶走AZ的鋒頭。一旦BNT疫苗到貨，AZ滯銷恐怕更嚴重。而BNT的採購，蔡政府失職在先又阻擋於後，難以邀功，故須趁現在衝業績提高AZ覆蓋率。否則，搶打BNT現象一上演，蔡政府更難堪。

經過唐鳯宣傳，果然，蔡政府喜孜孜地說，不到一天已有11萬人改勾選AZ。民眾在疫苗之間游移不定，凸顯的正是疫苗政策失當，使人們失去安全感。蔡政府還沒覺悟嗎？

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