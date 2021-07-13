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完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

新聞評論／好鬥成癖 民進黨眼裡只有政敵沒有人民

聯合報社論
蔡政府被指「三分抗疫、七分抗敵」，導致台灣5月疫情大爆發。圖為許多店門深鎖的淡水英專路。（記者蘇健忠／攝影）
蔡政府被指「三分抗疫、七分抗敵」，導致台灣5月疫情大爆發。圖為許多店門深鎖的淡水英專路。（記者蘇健忠／攝影）

半個月來，占領媒體熱議話題的是發生在環南市場立委林昶佐的「放送事件」；從各種草蛇灰線，顯示這是一場中央針對台北市長柯文哲設計的「請君入甕」戲碼。儘管最後結果被逆轉，卻讓人再次見識到，在全民為防疫及缺疫苗所苦之際，民進黨仍滿腦子鬥爭思維。也正是這種藉疫謀敵的心態，才使台灣疫情走到今天的局面。

民進黨是靠鬥爭起家的政黨，在野時，為了爭提名、爭出頭，藉由各種手段打擊黨內外對手，歷史斑斑可考。當政權到手，它本該知所節制，但恰好相反，民進黨因為掌握行政資源與權力，益發肆無忌憚。尤其蔡政府的五年，以國家機器打擊黨內對手、黨外政敵更是毫不遮掩。透過府院黨綿密的組合拳，再佐以網軍側翼發動線上線下的攻勢，成了民主國家最惡劣的政爭示範。

大家都知道，副總統賴清德是民進黨內鬥史上最知名的受害者。若打擊黨內對手都能如此不手軟，對在野政敵下手，當然更凶狠。蔡政府藉林昶佐來數落柯文哲，已非它首度對在野首長設局。韓國瑜擔任高雄市長時，行政院長蘇貞昌多次喊話要他出席院會，俟韓國瑜開完會剛離開行政院，網上便流傳他在院會疑似打瞌睡的畫面。這種行政院帶頭打擊地方首長的做法，把行政中立置之腦後，更充滿黨私權謀。

再看，去年8月蔡政府宣布開放萊豬引發滔天民怨，台北市長柯文哲事先預告他會出席行政院會並提出建言。誰料，會後當時任行政院發言人的丁怡銘立刻舉行記者會，秀出多張圖卡，誣指台北市的冠軍牛肉麵使用萊牛。從冠軍牛肉麵事件到環南市場事件，設局者雖均未得逞，但已清楚可見蔡政府這種無時無刻想著打擊政敵的心機，已超越了一個民主政權的分際，到了罔顧治國的地步。

柯文哲之所以成為蔡政府頭號大敵，正是因為他不斷以專業揭穿指揮中心的無能及不合理，聲望一時大漲。形象墜落的蔡政府，當然要對他發動突擊、醜化，以扳回一城。蔡政府甚至把疫苗分配當成鬥爭工具，雙北市人口及確診者眾，但分配到的疫苗卻不如高雄市；就連疫苗發放訊息也被質疑不對等，事先將發放數量告知高雄市，讓該市預作準備。若連疫苗都能如此操作，蔡政府的行政倫理還有底線嗎？

北農爆發群聚，顯示柯文哲的防疫戰線出現破口；然而北農真正的幕後掌控者農委會主委陳吉仲，卻保持神隱。柯文哲一開始要求中央讓北農所有人員施打疫苗，指揮官陳時中卻冷回，疫苗是預防不是治療方法。隨後屏東爆發Delta疫情，屏東縣長潘孟安向中央要求讓兩村居民普打疫苗，中央便火速送上疫苗。這種「內外有別」的做法，不僅暴露蔡政府的雙標，更嚴重的是把人民分成兩等：「自己人」轄下的民眾會獲得更佳待遇，「非自己人」轄下的民眾則是次等公民。

正因為「鬥爭」優先於「治理」，當環南市場出現大規模群聚感染，蔡政府當然立刻逮住機會「黑柯」。當天一早，蘇貞昌便召集閣員開擴大防疫會議，隨後多位部會首長趕赴現場開記者會，同時安排「刺客」林昶佐出擊，蔡英文臉書貼文也矛頭對準環南市場。這一連串節奏緊湊的殺柯戲碼，千算萬算，卻沒有算到環南自治會長臨時的驚天一嗆，扭轉了局勢。

疫情走到今天這步田地，蔡政府卻仍以「三分抗疫、七分抗敵」的心態應戰，以為魔杖一指就能殺敵致勝。它忘了，它玩弄已久的民意，已沸騰成民怨。

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