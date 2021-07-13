我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

台本土確診增28例、6死 滿18歲可登記疫苗

民調：民進黨流失300萬支持者 但國民黨未得利

記者丘采薇／台北13日電
民進黨因疫情處理失當，最新民調指三個月流失300萬支持者。圖為空蕩蕩的淡水老街。（記者蘇健忠／攝影）
民進黨因疫情處理失當，最新民調指三個月流失300萬支持者。圖為空蕩蕩的淡水老街。（記者蘇健忠／攝影）

台灣民意基金會12日發布最新民調，調查台灣人政黨認同，結果發現，有8.7%非常接近民進黨，19.5%還算接近民進黨，15.5%還算接近國民黨，3.4%非常接近國民黨，48.2%中性選民（或獨立選民），4.8%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，換言之，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，有28%是綠營認同者，其中深綠8.7%，淺綠約20%。同時，有19%是藍營認同者，其中3.4%深藍，約16%淺藍。此外，有48%中性選民。綠支持者比藍支持者多9.3個百分點。

游盈隆也說，根據最近兩次台灣人政黨認同全國性調查的結果，2021年3月和2021年6月，兩次調查結果出現極大差異，顯示過去三個月，台灣人的主要政黨認同或藍綠勢力發生巨大變化。具體地說，民進黨認同者銳減15個百分點，國民黨認同者數量不動如山，一樣維持在19%，中性選民數量暴增12個百分點。藍綠差距從三個月前的24.1個百分點，急遽縮小到9.3個百分點，而中性選民（獨立選民）規模上升到48.2個百分點，宛如新造山運動一般。

游盈隆說，這是戲劇性的台灣人政黨認同大轉變，也可以說是台灣政黨政治地基的巨變，執政的民進黨認同者三個月內流失15個百分點，等於將近300萬人，比一個台中市人口還多。值得注意的是，當疫情爆發重創綠營時，藍營認同者幾乎沒有任何增減，而中性選民則飆升12個百分點，到達48%，這很可能代表一個重大「選民解組」 (Partisan de-alignment)的前兆。

游盈隆說，究竟是什麼原因造成這種罕見的政黨認同短期內巨變？從短期來看，單一最重要因素無疑是5月台灣疫情大爆發所引起對執政黨的強烈不滿，這可能涉及五個面向，第一，疫情爆發造成空前大量確診者和死亡人數本身就是一個重要因素。第二，疫情爆發後，政府隨即發布三級警戒，對人民日常生活造成全面性的影響，尤其是健康與經濟層面的嚴重衝擊。第三，疫情緊急，疫苗嚴重短缺，造成人民普遍不安的心理。第四，蔡英文政府的疫苗政策，力主國產疫苗只需完成「擴大二期」人體實驗解盲成功後，就會給予「緊急授權使用」 (EUA)，受到知識界嚴重質疑。第五，日益增多的民眾質疑蔡政府整體疫苗採購資訊不透明，且疑慮日深。

該次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀及相關公共政策與政治意涵的解析。山水民意研究公司受台灣民意基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是今年6月15至19日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

台灣 疫情 疫苗

上一則

台灣「微解封」混亂上路 小巴可接團 禁室內5人群聚

下一則

先卡郭台銘送件 BNT疫苗功勞蔡政府前擋後搶

延伸閱讀

郭台銘買到BNT疫苗 名嘴：2024若再選總統 綠營大考驗

郭台銘買到BNT疫苗 名嘴：2024若再選總統 綠營大考驗
日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達

日本宣布再援台灣100萬劑AZ疫苗 本周送達
全球疫苗供應吃緊 正仰賴中國彌補缺口

全球疫苗供應吃緊 正仰賴中國彌補缺口
新聞評論╱擋臨時會護航政府 民進黨把立法院變廢物

新聞評論╱擋臨時會護航政府 民進黨把立法院變廢物

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
有報導傳出，美國已對台積電施壓，敦促台積電不要擴建旗下位於中國南京的晶圓代工廠。路透

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

2021-07-11 08:15
復星公告，向台積電、鴻海/永齡基金會銷售1000萬劑新冠疫苗。（歐新社）

復星公告 向台積電、鴻海銷售1000萬劑疫苗

2021-07-11 09:55
賴姓台商向國民黨中部立委投訴，近日接種卡上包含疫苗名稱、國籍與接種日期，均遭對岸否認，因此仍被隔離14天，認為政府應統一接種卡資料登載標準，格式也應與國際接軌。（圖／讀者提供）

台商疫苗接種卡 國籍寫台灣 年份用民國 返中國遭隔離

2021-07-09 19:34
台積電。（路透）

與上海復星簽約了？台積電：正在與德國BNT原廠簽約

2021-07-10 22:51
新華社報導，復星醫藥已於7月9日分別和台積電、鴻海及永齡基金會正式簽訂BNT疫苗銷售協議。（歐新社）

網傳新華社報導 上海復星與台積電、鴻海簽約疫苗銷售

2021-07-10 20:52

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理