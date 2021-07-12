前彰化縣長卓伯源喊選國民黨主席 黨內勸進韓國瑜

彰化縣前縣長卓伯源（前左）11日宣布參選國民黨主席，他曾力挺郭台銘（中）競選總統。(本報資料照片)

國民黨 主席選舉受疫情 影響延期，又出現新的人選。淡出政壇多年、目前在大學任教的彰化縣前縣長卓伯源昨天宣布參選國民黨主席，他說「走舊的道路，不會到新的去處。」檯面上要選黨主席者都當過黨主席，人民應有新選項。

卓伯源批評黨現在領導者未重視中華民國這塊憲法招牌，丟掉兩岸和平基礎「 九二共識」，不能明確表述「一中各表」，反而跟著民進黨膜拜，缺乏在野監督的角色跟力量。這番參選訴求，也被解讀是衝著國民黨主席江啟臣而來。

江啟臣昨天表示，卓伯源對國民黨前途定位有許多建言，是讓國民黨更茁壯的養分，「基於中華民國憲法的九二共識」是去年全代會通過、現階段國民黨兩岸論述，也是他一貫論述；他認為，大家應正面看待國民黨內民主競爭，以民主程序凝聚共識確立道路，不是彼此分化。

國民黨主席選舉除了新增人選，疫情期間各方人馬競爭仍暗潮洶湧。據了解，勸進高雄市前市長韓國瑜 參選的聲音持續不斷，主席選舉延期確實讓韓國瑜有更多思考空間。

歷經2020總統大選失利及高雄市長被罷免，韓國瑜仍在「養傷」、「養望」，儲備能量。但親韓人士認為，黨主席選舉目前「八字沒一撇」，對於所有有意角逐者，都有更多考慮的時間。韓國瑜在疫情期間強調「莫忘世上苦人多」，購買100台筆電捐偏鄉童，1000碗待用麵給需要的人，以及用行動支持北農農產，也讓外界對他是否重出江湖產生聯想。

卓伯源強調，他的參選已獲前主席馬英九、洪秀柱，和前立法院長王金平、鴻海集團創辦人郭台銘鼓勵與支持。卓的核心幕僚表示，韓國瑜也樂觀其成，近日挺卓人士就會浮出檯面。

現年56歲的卓伯源是台大法律系、海洋大學法研所畢業，出身政壇世家，曾擔任縣議員、立委與縣長，歷練完整，是國民黨相當看好的明日之星，但2012年卸下縣長後競參與立委補選落選，隨即淡出政壇，目前在大葉大學任教，平時也參與兒少福利工作。

卓伯源再三強調，自己是看到台灣現況才想參選，認為唯有回歸「九二共識」、「一中各表」前提，才能維持兩岸和平、平等溝通與交流，但國民黨領導者卻丟掉兩岸和平基礎的九二共識跟著民進黨膜拜，失去泱泱大黨主體性，國民黨魂逐漸被淡化，領導中心自我矮化，看不到執政重返動力，也缺乏在野監督角色跟力量。

卓伯源被歸為王金平「王系」人馬，與「花蓮王」立委傅崐萁關係緊密；且卓伯源當年力挺郭台銘競選總統，卓的弟弟也曾在鴻海工作，與郭董也有淵源，但卓伯源受訪時否認有聯盟之說。

卓伯源表示，因不忍見國民黨沉淪才主動拜會馬英九、洪秀柱、王金平與郭台銘等人，獲支持出來參選。他與傅崐萁雖是老朋友，但傅之前服刑期間不便見面，出獄後又因疫情無法去拜訪，也沒有電話聯絡。