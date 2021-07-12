新聞眼／國民黨防疫邊緣化 延長賽亂江啟臣陣腳

國民黨 主席選舉從年初至今「插曲」不斷，先殺出趙少康、連勝文要競逐，加上耕耘已久的朱立倫，現在又多一個卓伯源要參選。選舉因疫情 而延長，也讓有意角逐者都多了思考和布局的時間，唯一被打亂的，恐怕只有苦撐一年半的江啟臣 ，連延後選舉都因涉及主席任期延長，又惹爭議。

江啟臣去年好不容易熬過罷韓、高雄市長補選，8月底蔡英文總統宣布進口萊豬讓國民黨「撿到槍」，江乘勝追擊查出行政院食安會議一年未召開，之後開始連署反萊豬公投到王浩宇罷免案成功，這股「反民進黨」勢力愈凝聚愈強烈。

不過，疫情這一局，江啟臣卻未好好把握。作為曾經長期執政的政黨，國民黨在疫情政策建議上希望面面俱到，卻未集中火力，加上與國民黨各地諸侯的合作，也有一搭沒一搭，與強打「三加十一」決策的民眾黨兩相對照，又沒有台北市長柯文哲猛攻中央的力道，以致在防疫議題攻防上淪為「邊緣化」的劣勢。

疫情影響選情，如果說民進黨困在疫情裡，可以說國民黨也困在選情裡。11日宣布參選的卓伯源說「（國民黨）看不到一股團結的力量」，環視連勝文、朱立倫都已表態，黨內也未放棄勸進韓國瑜，就可見江啟臣競選連任的步步驚心。

儘管國民黨處境艱難，觀察這場選舉，各方仍充滿算計。國民黨前主席洪秀柱當年補選後爭取連任出現五名挑戰者，這次恐重演多人競選賽況。欲爭大位者無不希望複製2018勝選，只是，若帶不起國民黨，無論號稱是「造王者」還是「專職黨主席」，都只是掩飾自己權力欲望的修辭而已。