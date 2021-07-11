國民黨主席選舉因疫延後 江啟臣任期自動延長有雜音

國民黨主席江啟臣8月19日任期屆滿前確定無法改選。（圖：國民黨提供）

因疫情 三級警戒，國民黨 主席選舉無限期延後舉辦，主席江啟臣 8月19日任期屆滿前確定無法改選。考紀會認定，因不可抗拒原因無法換屆選舉，改選前主席任期可自動延長。但對此一說法，從黨團到黨內都有質疑，認為程序仍應完備。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，考紀會只是針對主席無法如期換屆選舉，就法律規定提出初步意見，但主席任期延長與否，仍會尊重中常會討論與議決，一切都會依政府規定與法律建議執行。

國民黨黨章規定「主席之任期為四年」，本屆主席任期自前主席吳敦義2017年8月20日就任日起算，今年8月19日任期屆滿。國民黨原規畫7月24日完成改選，但因疫情升級三級警戒，常會決議待降為二級警戒後再開會決定延選日期。

考紀會也做出解釋，以參考「人民團體法」與「公司法」規定，認定這次主席換屆選舉因不可抗力因素延後，在完成新任主席改選、交接前，現任主席任期得自動延長。不過相關說法，遭質疑是「自己人關門決議」。

立院黨團人士表示，具任期限制的公職要展延任期，除客觀必須外，也至少要取得監督機關審查與認可；考紀會在黨內地位與其說是三權中司法機關，更像是行政機關中的法務部，「難道法務部可透過解釋法令，讓總統無限期延任？」

參與主席選舉輔選的黨內人士則說，考紀會以人團法與公司法規定，認定主席選舉因不可抗力因素無法舉辦，現任主席得延任至新主席完成改選、就任為止，但事實上公司法第195條雖確實有類似規範，人團法卻沒有相關規定。

該黨內人士質疑，黨務系統對主席任期得延長的解釋，將人團法與公司法混用解讀，但政黨屬人團，不是公司，不應適用公司法相關規定。該人士認為，主席任期延長，黨內要有共識，至少要經中常會同意，不能行政單位自己決定。

有黨務人士則認為，江啟臣就算基於維持黨務正常運作所需而延長任期，8月19日任期屆滿後，職權也應進入看守狀態，既然如此，不妨拉高高度，建議以請假方式維持主席身分就好，也較不易落人話柄。

對相關建議，接近江啟臣人士表示，江若必須延長任期，一切職權與黨務運作都會照正常程序走，「不會另做畫蛇添足決定」。而考慮回鍋再戰下屆主席的前主席朱立倫陣營人士表示，主席任期是否延長，一切尊重體制與黨內多數共識。