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新聞評論／「國家隊」光暈之下 不堪的真相

聯合報社論
蔡英文政府被指用民粹教條遮蔽科學理性，用黨派私利掏空人民健康與國家安全。（本報資料照片）
蔡英文政府被指用民粹教條遮蔽科學理性，用黨派私利掏空人民健康與國家安全。（本報資料照片）

永齡基金會和台積電購捐疫苗歷經波折取得政府授權，最近傳出，已與代理德國BNT疫苗的上海復星醫藥簽約的消息。指揮官陳時中終於鬆口，承認與上海復星簽約是「商業行為」。換言之，指揮中心繞了八個月，最後仍回到了「東洋模式」。這八個月，由於蔡政府反中意識形態作祟，平白耗掉了人民施打疫苗的大好時機，不僅使台灣淪為「疫苗乞丐」，更陷入嚴峻的疫情考驗，完全得不償失。

台灣「疫苗之亂」的兩個源頭，一個是反中意識形態，另一個是國產疫苗的本土民粹迷思。兩個不務實的思維，也是違反科學、違反國際商業慣例的概念；最後不僅削弱了人民的健康防護，更拖累台灣與國際接軌的腳步。把發展本土疫苗產業看得比防疫、搶救人命重要，應歸因於蔡總統和陳時中的錯誤決策，700人因此死亡，他們難辭其咎。

蔡總統上任以來，不斷標榜各種「國家隊」的建立，以迎合並形塑新時代的國家驕傲。然而，這次把低階的「口罩國家隊」，和高階的「疫苗國家隊」混為一談，完全是概念不清而產生的戰略錯誤，並暴露其華而不實。放眼看去，在充滿各種「國X國造」口號的國防產業中，也有許多類似的例子，尤以航太及造船產業為最。例如，2016年政黨輪替後第一個翻案的軍工政策，就是取消空軍與義大利合製M-346教練機，改為研發「勇鷹教練機」；不幸，也因此延後兩年交機。一年來空軍連摔三架F-5戰機，外界即質疑：若非政策轉彎，三名殉職飛官可能已換新機，不致釀成悲劇。

台灣長期受國際邊緣化之苦，近年經濟競賽又屢被鄰國超車，民眾心裡充滿憂慮和不甘。蔡政府以「自主」口號搭配絢麗文宣，打造「科技國族主義」，似乎療癒了很多人的自尊。當「自製」成為國家戰略的神聖任務，為了達成自製目標，甚至放棄某些外購或合造機會。從新冠疫苗到勇鷹機，政府都標榜自製的「救國」效果，並宣稱可讓產業在全球市場嶄露頭角。

然而，如果比較勇鷹與國際市場其他新式教練機的性能，或比較國人對國產疫苗與國際認證疫苗的接受度，都證明一個殘酷的事實：台灣的技術能力還有一段長路要走。勇鷹機註定難以外銷，國產疫苗不僅價昂，甚至未完成三期臨床試驗，接種民眾無法順利入出他國。我們不能說國機國造不重要，但不應該以國防空窗和飛官性命為代價。同樣的，我們不能否認國產疫苗的戰略價值，但為何要以人民生命和經濟為賭注？

尤其，這類標榜配合國家政策或戰略目標的「國家隊」，有些只是民營企業，因此常被質疑執政團隊與特定業者有特定的利益關係。無論生技、航太，或風電、太陽能，都曾出現政府付給業者遠優於國際行情的價碼，也都曾大吹大擂後拿不出成績，更不乏綠營人士「插旗」掛勾或同室操戈的醜聞。

以國產疫苗為例，除了相關疫苗股價被炒高，連防護效果認證都企圖打折處理，這有什麼驕傲可言？以勇鷹機為例，從原型首飛到交付部隊，我們預計只花17個月，不到南韓T-50的一半，而美軍T-7更要六年以上。如此追求速效，真的在乎國軍的安全與戰力嗎？

蔡政府行政立法大權一把抓，並藉網軍側翼與媒體操控，打造出一言堂的輿論陣地，讓各界跟著政府鼓掌叫好。如今人民生命面對威脅，才暴露出「國家隊」光暈下的不堪真相：蔡政府用民粹教條遮蔽科學理性，用黨派私利掏空人民健康與國家安全。

疫苗 台灣 陳時中

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