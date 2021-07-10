綠酸殘劑疫苗是詠春（用剩） 朱立倫：這政府有夠廢

國民黨前主席朱立倫批評「人民搶殘劑、大官打二劑」，還要被民進黨嘲笑，這樣的政府有夠廢。（本報資料照片）

台灣 人為搶打殘劑疫苗 ，跑百米登記時摔倒，卻因此讓綠營人士戲謔稱殘劑疫苗是「詠春疫苗」，引發爭議。國民黨前主席朱立倫批評，「人民搶殘劑、大官打二劑」，但人民打不到疫苗擔心染疫，還要被民進黨嘲笑，這樣的政府有夠廢。

朱立倫說，目前當務之急就是趕快讓大部分民眾施打第一劑，先達六成群體免疫；但政府疫苗採購慢、到貨慢，還阻擋民間自購疫苗，目前大部分到貨疫苗都靠國際友人慷慨捐贈，但台灣疫苗施打完兩劑比率僅0.2％，一劑施打率僅12％。

朱立倫表示，變種病毒蠢蠢欲動，這幾個月來，民眾時刻擔心染疫，憂心生計沒著落，為了趕快打疫苗，不僅上網搶預約，還迫不得已在艷陽烈日下包得密不透風到接種站搶殘劑，但民進黨主席蔡英文特助竟還在臉書 發文嫌「殘劑」太難聽，要改成「詠春」（用剩）疫苗，人民被嘲笑的多麽不堪。

朱立倫批評，這種廢政府，讓青壯年搶殘劑，行政院高官坐在冷氣房裡打二劑，嘲笑人民，實在有夠傲慢。

蔡英文總統的特助洪耀南，日前在臉書上發文，建議將疫苗殘劑正名為「詠春疫苗」，意思為台語「用剩」的意思，台北市長柯文哲舉行防疫記者會時表示，看到影片令人很心酸，在疫苗不夠的狀態下還講這種話，不恰當。

中央流行疫情指揮中心日前開放18歲以上的民眾，可預約疫苗殘劑的接種，而有花蓮民眾為搶殘劑而跌倒，洪耀南在臉書上調侃指出，有長輩私訊建議，殘劑應正名「詠春疫苗」意旨「用剩」的意思；花蓮縣政府怒指洪耀南的言行根本是「根本就是何不食肉糜，在傷口上撒鹽。」

此外，台灣約有120萬名身障者，卻只有少數被列為疫苗優先施打對象。「病毒大流行我們第一個被淘汰掉。」中華民國身心障礙聯盟理事長劉金鐘呼籲政府，將身障者納入疫苗優先接種對象。

還有不少職業類別至今仍是「疫苗局外人」。其中像是全國公私立幼兒園教職員工7.2萬人本周開始施打疫苗，但幼兒園負責人、隨車人員、鐘點老師卻遭排除。

新竹縣幼兒教保學會理事長莊瑞娜也提到，身為負責人的她，不只每天要進到幼兒園瞻前顧後，早上還要去市場買食材、買花、整理校園、跟老師開會等，但疫苗施打卻排除幼兒園負責人，令人不解。