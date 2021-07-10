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黑白集／黨真的沒養網軍 都是政府在養

黑白集
民進黨自稱「沒養網軍」，被網友封為「年度最大笑話」。圖為民進黨主席蔡英文。（本報資料照片）
民進黨自稱「沒養網軍」，被網友封為「年度最大笑話」。圖為民進黨主席蔡英文。（本報資料照片）

因防疫不力，蔡政府支持度大跌，讓民進黨焦慮不已。近日綠委劉世芳在中常會上建議黨要提升「網軍作戰」，以化解民眾「誤會」；秘書長林錫耀竟答稱，「民進黨沒養網軍」。此話，立刻傳為笑談，被網友封為「年度最大笑話」。

綠營網軍能征善戰，是家喻戶曉的事。近幾年，台灣政治被攪成一潭渾水，任何「逆民進黨」的人事皆慘遭出征，不都全拜綠網軍之賜？去年蔡英文連任後，在黨內增設「網路社群中心」，命其心腹林鶴明領軍。這個中心，前不久才鬧出主任造假訊息、副主任之夫以假身分自導自演認知作戰，林錫耀忘了嗎？

林錫耀「此地無銀三百兩」的說法固然可笑，但認真打量，也未必全是假話。所謂「民進黨沒養網軍」，實情是，更大宗的網軍早就由蔡政府用公帑在養了。這些人平日拿政府標案過爽活，不時應召幫執政黨護航出征打野戰；民進黨不必出糧草，就能享有他們「勤王」的服務，再划算也沒有了。

從農委會的「1450」案開始，到台鐵的「春露」案，「幫推」和「投石」的吃香喝辣，「卡神」楊蕙如旗下公司的包攬，到行政院顧問丁怡銘的前門出後門進，不都是利用公帑在養綠網軍？

曾罵國民黨「黨政不分」，民進黨早就青出於藍，網軍正是鐵證。

民進黨 台灣 社群

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