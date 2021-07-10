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綠沒養網軍？柯文哲：該問賴清德 網友：年度最大笑話

台灣新聞組／台北10日電
民進黨有沒有養網軍？台北市長柯文哲酸「該去請教副總統賴清德」。（本報資料照片）
民進黨有沒有養網軍？台北市長柯文哲酸「該去請教副總統賴清德」。（本報資料照片）

民進黨立院黨團幹事長劉世芳日前在線上中常會反映，民進黨在疫情下網路攻防不足，建議強化「網軍作戰」，遭民進黨秘書長林錫耀「指正」，強調民進黨沒有養網軍。對此，台北市長柯文哲昨日表示，民進黨有沒有養網軍，林錫耀可以去請教副總統賴清德，「賴清德會以受害人的身分詳細說明」。

本報系聯合報報導，劉世芳昨日澄清，她的意思是疫情中有太多假訊息，需要政府官員、黨公職適時澄清，「網路作戰處理方式，就是群體一起做防禦」。劉世芳示，林錫耀的說法是指網路攻防需要黨公職一起努力，網路作戰是群體作戰，對於假訊息，希望黨公職人員多善用已經有的社群網路媒體，把正確訊息傳達出去，不要讓假訊息滿天飛，反而影響到民心跟士氣。

民進黨秘書長林錫耀稱民進黨沒有養網軍，遭諷「詐騙集團都說自己沒有詐騙」。（本報資...
民進黨秘書長林錫耀稱民進黨沒有養網軍，遭諷「詐騙集團都說自己沒有詐騙」。（本報資料照片）

另據台北中國時報報導，林錫耀的「民進黨沒有養網軍」掀波，被網友酸是「本年度最大笑話」，也有網友諷刺「詐騙集團都說自己沒有詐騙」。

柯文哲昨日在防疫記者會上被問到此問題時，柯文哲表示，林錫耀應該去請教賴清德，「賴會以一個『受害人』身分跟你詳細說明」。

2020年總統民進黨黨內初選，賴清德在獨派支持下領表參選挑戰蔡英文，卻遭網軍猛烈攻擊，當時賴清德受訪時還呼籲，請支持蔡總統的網軍停止對他攻擊，這些攻擊對未來的團結沒有幫助。

民進黨 賴清德 柯文哲

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