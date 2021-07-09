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陳時中撇設局「通話達共識」 蔡英文：少爭吵多合作

台灣新聞組╱台北9日電
蔡英文總統回應台北市長柯文哲的設局說，表示這個時候應「少爭吵多合作」。(本報資料照片)
蔡英文總統回應台北市長柯文哲的設局說，表示這個時候應「少爭吵多合作」。(本報資料照片)

對於台北市長柯文哲「設局說」，蔡英文總統昨天指出，克服疫情挑戰是全國一致的目標，這個時候「少爭吵多合作」，繼續團結配合指引，在生活便利和防疫周全當中，一起找到新的平衡。指揮官陳時中昨說，他跟柯文哲、副市長黃珊珊都通過電話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並決定在環南市場舉行記者會，指揮中心並無「以開會名義設局召開記者會」。

至於柯文哲質疑，政委唐鳳沒跟北市講疫苗預約系統。唐鳳昨天出面反駁說，曾開過三次會議，其中台北市同仁有出席過其中兩場；確實在7月4日與柯文哲提到疫苗登記預約系統，並告知各縣市的情況不大一樣。陳時中說，唐鳳持續和大家開會，北市除了6月10日未派員，17日、18日、25日都派員參加；另6月28日至7月2日的封閉測試，北市府也有派員參加，7月4日上午唐鳳也與柯文哲一起視訊會議，不知有何誤會。

衛福部次長薛瑞元昨也反酸，柯說被設局，「有損他高智商的形象」，事實上環南市場案是透過大數據、精準疫調的資料分析，判斷環南市場有群聚情況，需要更積極介入的措施。

對於柯揚言公布總統府打疫苗名單，總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府員工按照醫療團隊專業建議及指揮中心指引，就工作性質有必要者，進行造冊陸續接種，確保防疫及國安體系運作無虞，並維護正副總統健康安全，一切禁得起檢驗。

指揮中心昨也還原時序，當天上午9時45分，陳時中致電黃珊珊，黃將電話交給柯文哲，讓陳、柯直接通話，雙方對成立聯合前進指揮所達成共識，並決定環南市場舉行記者會。

來源：聯合新聞網

到了當天上午10時，農委會主委陳吉仲親自致電黃珊珊，並於第二通電話中明確告知，陳時中、經濟部長王美花和他將到環南市場一同舉行記者會，並邀黃珊珊出席；黃珊珊表示，柯文哲也會出席。於是指揮中心於10時47分發布採訪通知，北市府也於11時1分發布採通，說明柯、黃皆出席記者會。

指揮中心指出，柯、黃於當天11時20分抵達環南市場，指揮中心成員也陸續抵達，記者會於11時30分開始。當天依指揮中心記者會程序發布採訪通知，也與北市府市場處副處長高群荐確認場地、流程及雙方出席人員。

對於台北市長柯文哲聲稱，中央沒有告知疫苗預約平台。政委唐鳳澄清，6月台北市同仁有...
對於台北市長柯文哲聲稱，中央沒有告知疫苗預約平台。政委唐鳳澄清，6月台北市同仁有出席過兩場會議。(圖：行政院提供)

柯文哲 陳時中 疫苗

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