再轟記者會設局 柯文哲：有政府只作秀

環南市場「設局說」延燒，台北市長柯文哲(中)8日再嗆，當天中央只是要來開記者會，沒有工作會議。(記者許正宏／攝影)

環南市場「設局說」延燒，台北市長柯文哲 昨天再嗆，當天中央只是要來開記者會，沒有工作會議，這就是所謂「有政府、只作秀」？針對BNT疫苗 採購，柯文哲說，蔡英文總統應該很了解國際貿易代理權如何運作，不要把政府搞得像義和團，對國家發展很不好。

至於柯文哲前天嗆聲，揚言公布總統府施打疫苗情況，「到時候做個表公布」。北市副市長蔡炳坤昨說，中央第二類施打對象，包括哪一家醫院施打，北市資料都有，但所謂名單部分，「除非必要，否則北市不會向醫院查詢」。

柯文哲昨說，有些事情愈解釋愈讓人看破手腳，當天傳出環南市場PCR陽性41例後，他一整夜都在做事。天亮後，中央來電說要開聯合前進指揮所，他當時想，若中央要成立聯合指揮所，總是要開工作會議把分工講清楚，沒有工作會議，開完記者會就走了，這就是「有政府只作秀，是這樣嗎？」

來源：聯合新聞網

台北市副市長黃珊珊提出當天聯繫的相關時序表說明，指2日上午9時45分接到衛福部長陳時中 的電話，她並將電話交給柯文哲，當時陳時中說，11時去環南討論成立前進指揮所，並約定上午11時30分一起開會討論，由北市府找場地，她找民政局約定了萬華區公所禮堂。

黃珊珊也說，上午9時57分又接到農委會主委陳吉仲來電詢問地址，但指揮中心醫療應變組副組長王必勝在10時多發簡訊，表示可能場地要簡單一點，「指揮官堅持要去環南市場現場，站著講就好」。她當時聽到站著講就好也一頭霧水，心想「站著講怎麼開會？」結果當天開完記者會就一轟而散，直到第二天，才跟王必勝坐下來討論執行細節。

不過王必勝反駁，一開始就跟北市府說是記者會，還反問「站著要怎麼開會？」

當時也在場的環南市場自治會長林勝東表示，當天根本不知道陳時中和柯文哲會到環南市場，他早上都在進行防疫工作，還忙到高血壓。林也說，他只有過去在宮廟場合有看過柯文哲，也有一起合照，但是沒有互動、交談，這是他擔任會長第一次和柯文哲互動交談。

民眾黨立委高虹安昨質疑，疫情破口主因就是「3加11」政策沒有經過專家背書，以及華航跟諾富特管理不佳，陳時中卻扮演空靈角色，如要負責就要講清楚說明白。