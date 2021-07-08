黑白集╱蘇院長想工作 百姓更想工作

行政院長蘇貞昌可能不知道，關於「想工作」這件事，百姓比他更殷切。（本報資料照片）

外傳民進黨 內有人醞釀倒閣，備用人選陳建仁、顧立雄等已在牛棚熱身。總統府隨即否認這項傳聞，閣揆蘇貞昌則回應說：「我每天都想工作！」身為行政院長，蘇貞昌把「想工作」答得那麼誠惶誠恐，聽得出他很不想走。

蘇貞昌可能不知道，關於「想工作」這件事，許多民眾跟他有志一同，甚至比他更殷切。主計處剛發布5月失業率，飆升到4.11％；5月丟掉工作的人即多達12萬餘人，6月的數字若出來一定更慘。這些人，哪個人不「想工作」？

除了失業者，目前實施「無薪假」的企業多達1300多家，影響的人數達1萬3000多人，重災區是住宿和餐飲業。這些無薪假的勞工 ，每個人都很「想工作」，他們的僱主也都很希望早一天開始恢復工 作。但是，他們目前只能看政府臉色，癡癡地等官員作出決策。

蘇貞昌「想工作」，想的是自己的大權可以在哪裡施展一下，擺一下臉色給誰看，撒一下公帑以示恩惠，讓屬下作個哏圖幫自己吹一下政績。但一般民眾「想工作」，只是希望每天能夠正常上班，賺錢養家，過個有尊嚴的生活。這是不同的「想」。

更別忘了那個「想」字。蘇揆被稱為「酷吏」，原因在他長於執行之嚴厲，卻忘了思考對人民的尊重。趁著還有工作，請多想想這點。