新聞眼／防疫還擋不在籍投票 都是為選舉

民進黨拒絕不在籍投票，說穿了，一切還是政治考量。(本報資料照片)

台灣因為新冠疫情 ，公民投票延後舉辦。未來疫情是否可能衝擊投票，仍難預料，在野黨力主補正公投法，完整「不在籍投票制度」規範，其實有助降低疫情對投票的干擾，卻被執政黨擋下。諷刺的是，民進黨 長期鼓勵民眾返鄉投票，卻擋下更能擴大參與的不在籍投票。

民進黨長期號召青年返鄉投票，打下一場場成功選戰。對於修憲，還主張要將公民權下修到18歲。但矛盾的是，明明可以透過建立不在籍投票制度，讓青年、學子省去返鄉必須花費的時間及金錢，民進黨在全面執政後卻一路力擋。即使如今疫情當頭，也寧可讓不在籍的選民身陷返鄉投票的疫情威脅。

民進黨拒絕不在籍投票，搬出憲法直指「通訊投票 」違憲。檯面上理由宣稱中共可能偷襲、操縱，骨子裡真正害怕的，應是擔心大門一開，一旦百萬台商投票更為方便，會讓民進黨選舉優勢不在。說穿了，一切還是政治考量。

然而，在野黨團此次主張的，其實不涉公職的「對人」選舉，而是「對事」的公投，民進黨的憂心，顯然「多慮」，卻也更映照出一旦大權在握，就想把權力抓得更緊的一面，不讓民主制度更加完備，以免一不小心就栽在自己長期主張的「擴大參與」裡。

民進黨談公民權時，討好青年拚形象，號召返鄉投票爭裡子；但在疫情當頭，該為青年健康安全盡分力時，卻堅不推動不在籍投票。所謂「進步價值」，根本是說一套、做一套。