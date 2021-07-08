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藍推不在籍公投 綠強硬封殺 藍批：民主絆腳石

台灣新聞組╱台北8日電
國民黨立院黨團提案召開臨時會，審議公投法修正草案納不在籍投票，7日經民進黨團以人數優勢否決，兩黨團分別在立院議場內舉牌表達立場。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)
國民黨立院黨團提案召開臨時會，審議公投法修正草案納不在籍投票，7日經民進黨團以人數優勢否決，兩黨團分別在立院議場內舉牌表達立場。(圖：台北市攝影記者聯誼會提供)

「反萊豬」等四公投因疫情延至年底舉辦，為根絕疫情變數，國民黨立院黨團提案要求立院召開臨時會，處理不在籍投票修入公投法，但即便提案獲民眾黨團奧援，昨天仍在民進黨團人數優勢下遭否決。對召開臨時會提案遭否決，在野黨團齊表遺憾，國民黨團更批民進黨再成台灣民主絆腳石。

國民黨主席江啟臣表示，民進黨每次選舉都宣稱鼓勵青年返鄉投票、提高投票率，現在國民黨團推不在籍投票入公投法，方便青年返鄉投票，讓大家能減少移動、就近投票提升投票率，民進黨卻反對到底，根本是「在野喊公投、執政擋公投」。

江啟臣說，民進黨執政後，中選會前主委陳英鈐、現任副主委陳朝建，都說公投法修法要配套納入不在籍投票，還說這次828公投就可適用，但中選會去年5月送出修法草案後，民進黨一直擋到現在，忘了承諾。

還原去年4月中選會公聽會，包含中選會與內政部與會代表都曾表態支持優先推動公投納入不在籍投票制度。當時公聽會主持人、中選會委員黃秀端表示，選舉權與公投權是憲法賦予人民的參政權；內政部民政司也說，鑑於公民投票是對「事」的投票，比較沒有爭議。

民進黨團總召柯建銘反指國民黨假推不在籍投票，要行「通訊投票」之實，把全台人民、乃至立委當作文盲。他說，不在籍投票有很多種，民進黨團是主張不在籍投票的「移轉投票」，但是國民黨口是心非，22個條文有20個在寫「通訊投票」，已牴觸憲法。

中選會主委李進勇說，草案去年5月已送行政院審查，至於為何遲遲卡關未能通過，他們尊重行政院。李進勇說，選務機關支持不在籍投票，大家接受度最高的「移轉投票」，可避免人口在工作地及戶籍地之間流動。

所謂「移轉投票」，是指選民可事前申請，於選舉日在其工作或就學地之投票所投票。內政部表示，不在籍投票在台灣已討論相當時日，大家不陌生；內政部之所以主張第一階段先採「移轉投票」，背後有許多執行層面及各界相關因素考量。

國民黨團書記長鄭麗文說，國民黨團這次提的修法草案「是對事的公投，不是對人的總統大選」，民進黨卻又搬出「共維拉」（找中共當救援投手），說怕中共認知作戰介入，觀念停在30年前。她批評民進黨搞砸防疫，又要拉民主與公民權陪葬，敢保證12月18日公投如期舉行？

通訊投票 公投 民進黨

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