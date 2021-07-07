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台灣5月失業率4.11% 蔡執政新高 學者籲快解封

記者陳宛茜、賴昭穎／台北7日電
台灣5月失業率創下七年半以來新高，大台北地區街頭行人稀少，有些商家配合防疫暫時歇業，有些店家苦等客人。(記者潘俊宏／攝影)
台灣5月失業率創下七年半以來新高，大台北地區街頭行人稀少，有些商家配合防疫暫時歇業，有些店家苦等客人。(記者潘俊宏／攝影)

本土新冠疫情海嘯重創台灣經濟，就業市場受嚴重衝擊。主計總處昨天公布台灣5月失業率飆高到4.1%，不僅來到蔡總統執政以來高點，創七年半新高，就業人數更是雪崩般大減，低工時就業人數暴增，雙雙寫下有調查以來最差數據。

不過最壞狀況還沒來，隨著畢業生求職季到來，加上疫情衝擊，預期6月失業率還會再攀升。官員表示，從過去經驗來看，6月失業率恐怕會比5月增加0.06到0.09個百分點。

台灣本土疫情5月中升溫，主計總處指出，失業率從4月的3.64%，攀升至5月的4.11%，為2013年12月以來最高。其中5月就業人數1139.8萬人，比4月大減12.6萬人，更創下1978年調查開辦以來的同期最大減幅。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，今年情況和去年不同，去年疫情受全球性影響，除了內需型服務業，部分生產也受到影響，這次衝擊主要影響內需型服務業，以住宿餐飲業、批發零售業、營建工程、教育業影響較大。

除了就業人數減少，每周工時低於35小時的就業人數高達79.2萬人，一口氣比4月暴增60.3萬人。陳惠欣指出，這群人包括受僱的減班休息（俗稱無薪假）勞工、也包括部分工時、自營攤商、無一定雇主的工作者，主要都是受到疫情影響致周工時減少。

5月失業人數達48.9萬人，也比4月增加5.4萬人，陳惠欣說，這群人屬暫時性失業，只要待工作場所恢復營業，像是夜市攤商，就能陸續回到就業市場。

台灣文化大學勞動暨人力學系副教授辛炳隆分析，失業率這算「微幅上升」，但隱藏兩類失業黑數，將是未來失業的高風險群，恐比5月失業率更值得關注。其一是勞動參與率明顯下降，像是拿了政府紓困金待在家中的無業者，未積極找工作；其二是工時未滿35小時的低工時者，足足增加了60萬人，如果經濟動能持續緊縮、加上畢業潮，這群人未來也可能失業。

辛炳隆認為，砸更多紓困錢無法持久，三級警戒最受衝擊的是內需服務業，適度解封讓經濟動能回復，更能有效抑止失業率，「不要那麼在乎嘉玲（加零）」，只要醫療體系不癱瘓，政府須維持一定的經濟動能，否則勞工「沒被病毒感染前先餓死」。

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