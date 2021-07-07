712「微解封」成敗看3關鍵 柯文哲：不吃飯的優先解封

等待解禁 指揮中心考慮鬆綁餐廳內用管制，指揮官陳時中表示，如果業者無法做到間隔距離、隔板設置、非公用餐具等條件，那只能繼續外送，不能內用。(記者林澔一／攝影)

台灣疫情 趨緩，7月12日能否解除三級警戒？指揮官陳時中 昨說，7月13日後將針對特定場域擬定完善預防措施，可在高強度管制下走向開放的路，包括在某種程度下放寬餐廳內用限制，但仍要觀察整體疫情來決定。由於國際多次解封又破功，公衛專家提出三點建議：一、各場域做好人流管制；二、機動因應小規模感染，強化清零篩查；三盡快提升疫苗覆蓋率，才能因應疫情變化。

陳時中說，提升至三級警戒時曾提及兩大觀察指標，包括每周小於三個群聚、每天少於十個感染源不明病例，就能降至二級，本周幾乎都少於十個不明感染源病例。若有完善的預防措施，加上應變能力，可在較高強度管制下走向比較開放的路，但目前仍以疫情為重，不以開放為目標，要在疫情可控下，讓生活回到正軌。

至於開放餐廳內用部分，陳時中指出，店家應落實距離及設立隔板、不可共用餐具、實施實聯制、體溫量測和清消等條件，如果不能符合，就只能做外帶。

台大公衛學院教授陳秀熙說，餐廳是微解封最重要場域，他建議餐廳做好通風，桌椅保持社交距離，入內用餐人數總量管制，微解封用餐時間限制一小時等。

台北市長柯文哲表示，台灣是同島一命、一日生活圈，這次屏東Delta事情，台北這麼遠，「我們都覺得很緊張，各縣市要分開條件解封不容易」；群聚、吃飯最危險，若解封要分階段，要以不吃飯的優先解封。

新北市長侯友宜指出，疫情雖可控制，但也千變萬化，像很多市民在三級警戒中，仍難以忍受低度活動，且社區還是有隱形傳播鏈，除拜託民眾一定要小心，也拜託中央採購足夠疫苗，早日達成群體保護力。