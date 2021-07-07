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黑白集／神平台畫餅充饑 唐鳳的無用之用

黑白集
唐鳳宣布開放疫苗施打疫意願登記系統試辦。（圖／台灣疫情指揮中心提供）
唐鳳宣布開放疫苗施打疫意願登記系統試辦。（圖／台灣疫情指揮中心提供）

疫苗都打了多久，陳時中才宣布推出「接種預約平台」。6月初，蔡總統就曾拉著政委唐鳳預告平台上路；天才大臣搞了個把月，卻只是要在金馬澎小試身手。網路鄉民譏稱，這種效率若在民企，早被開除Ｎ次。

金馬澎的疫苗剩餘三到四成，施打意願有待加強。政府已開放三縣第十類接種對象，這次試辦，即針對這批五、六十歲民眾。因此，唐鳳承擔的測試壓力，被稱為「小學等級」。

上月全台大規模接種，據稱所謂「唐鳳系統」已告完成；但行政院稱因施打對象已造冊，毋須動用。實情則是，各縣市苦吞總統的芭樂票，都自力救濟開發了自己的系統。

現在地方用的系統已很上手，唐鳳姍姍來遲，要給誰用？阿中幫腔說，系統可讓中央預知各地對不同疫苗需求；這點，還得問地方埋不埋單。現實是，九類施打對象逾990萬人，輪到第十類人士時，若加上第二劑需求，還有近千萬劑的缺口不知何時補上。唐鳳的神平台，如同畫餅充饑。

唐鳳先前的傑作還有「實聯制」，害全民每天在那裡掃描傳簡訊，政府為此耗掉8億台幣公帑。誰知，地方要求調閱資料時，中央卻以「檔案太大」為由稱恕難使用。預約系統有多大學問，非要政委親自操刀？但對蔡總統來說，造個神幫大內宣吹牛，無用即是大用。

疫苗 陳時中

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