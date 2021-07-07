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蔡英文穩陣腳還需他 「鬥蘇戲碼」待續

記者 丘采薇
行政院長蘇貞昌（前中）6日視察計程車司機疫苗施打情形。(中央社)
行政院長蘇貞昌（前中）6日視察計程車司機疫苗施打情形。(中央社)

行政院長蘇貞昌從2019年初上任至今已兩年半，「蔡蘇體制」到底可以走多遠，一直是民進黨內議論紛紛的話題。蘇是蔡總統任內任期最長的行政院長，雖然黨內不滿蘇的聲音始終沒有停過，但「蘇式風格」可能是幫助蔡總統穩住陣腳的最佳解方。在本土疫情爆發又趨緩之際，這一帖藥恐怕還得繼續用下去。

兩年半前就任後，蘇貞昌的院長大位一直坐得很穩，雖然不時有派系放話希望換閣揆，黨內英系、正國會等對蘇的不滿也非空穴來風，但蔡總統的任期還有三年，就算民調因疫情下滑，此刻最忌諱人事異動導致黨內大亂，若一個不小心，換人反造成風暴，更得不償失。

各派系對蘇貞昌的埋怨一直都在，理由不脫「太霸」、「自攬資源」等控訴，但蘇的存在卻也幫蔡總統解決了不少問題，例如有些人事請託到了蘇貞昌就被擋下，蔡總統不需要自己處理太繁雜的政治聒絮，形成微妙互補。

自本土疫情爆發後，前副總統陳建仁經常亮相，替蔡政府說明疫情及國產疫苗政策，有派系想要「拱陳換蘇」早已傳得風風雨雨，閣揆人選從去年盛傳的桃園市長鄭文燦、副閣揆沈榮津，到最近傳出的陳建仁與國安會秘書長顧立雄，黨內有心人士總是不放棄放話。但派系放話不一定代表蔡總統本人意志，昨天總統府再度出手闢謠，一定程度也在讓許多經常「假傳聖旨」的派系中人暫時死心。

原本「八二八公投」是蘇貞昌的期中考，特別是蘇堅持不提公投對案，黨內不少人等著要看他付出政治代價。如今公投延期，又給蘇喘息空間，原本看似搖搖欲墜的院長大位又再坐穩。只是派系間醞釀的「換蘇」劇本，或許會暫停一陣子，但絕不會消失，鬥蘇戲碼且待下回分曉。

疫情 公投 民調

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