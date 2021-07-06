4項公投 藍委推不在籍投票 綠委反對 中選會稱來不及

國民黨立法院黨團總召費鴻泰（中）、書記長鄭麗文（左）及首席副書記長陳玉珍（右）5日拜會中選會主委李進勇。（記者胡經周／攝影）

中選會宣布四項公投 案延至12月18日投票，但國民黨 立院黨團質疑公投延期缺乏法源，提案立法院下周召開臨時會，補正公投法，讓不在籍投票制度入法。中選會主委李進勇昨表示，就算快速完成立法，相關作業辦法等機制建立需要半年，這次公投「絕對來不及」。

立法院長游錫堃今天將召集朝野協商，但民進黨團總召柯建銘說，不在籍投票應以專法定之，民進黨團反對召開臨時會。柯並反批國民黨是「假不在籍投票之名，行通訊投票 之實」，但憲法規定投票要祕密為之，通訊投票違憲。

國民黨團總召費鴻泰昨天率黨團書記長鄭麗文及首席副書記長陳玉珍，一同拜會李進勇。費等人指出，公投法將公投日期寫死，改期投票相關規定雖準用「公職人員選罷法」，但此次疫情造成時程延宕，應趁機將公投法修正完備，以免未來再產生法源爭議。

李進勇說，立法院若想把公投法修正得更完備，中選會尊重、也歡迎；去年中選會已將公投的不在籍投票草案送行政院審查，但就算草案送立法院後快速立法完成，還有相關作業辦法及規定等機制要建立起來，大約要花半年時間，這次公投絕對來不及，期待下一次2023年公投時能實施，這是中選會要努力的方向。

針對台灣基進立委陳柏惟罷免案，鄭麗文表示，希望配合公投一併延到12月18日。李進勇說，中選會先訂在8月28日投票，本月16日將召開委員會議討論要不要延期，並未預設立場。